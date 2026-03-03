A dat Gigi Becali marea lovitură cu Adrian Ilie la FCSB?! „E un tip deștept, are relații” / „Știe cum să vorbească cu patronul”

ADVERTISEMENT

FCSB a ratat calificarea în play-off pentru prima dată în istorie, iar Gigi Becali s-a văzut nevoit să ia măsuri importante. Ce au spus specialiștii FANATIK după ce Gigi Becali a spus că îl ia pe Adrian Ilie în staff-ul echipei sale.

Marian Aliuță i-a făcut portretul lui Adrian Ilie în direct

FCSB traversează un sezon pe care nu și-l va aminti cu drag. Bucureștenii au părăsit cupele europene după o campanie modestă, iar campionatul regular a însemnat o clasare rușinoasă în afara play-off-ului.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali schimbă foaia. Patronul FCSB-ului a anunțat că FCSB va avea un birou de scouteri, iar Marian Aliuță i-a făcut portretul în direct fostului mare atacant român.

„Adrian Ilie este un nume pentru fotbalul românesc și pentru suflarea stelistă. Este de bun augur. Așa ar fi normal, în fotbalul mare… foști fotbaliști să ajungă acolo unde au avut rezultate. Adrian Ilie este un tip deștept, cu relații în fotbal, pe care și le-a menținut.

ADVERTISEMENT

El dacă se duce în Spania și vorbește, nu există cineva să nu îl știe. Vorbeam cu el, mi-a spus că este mai respectat acolo decât aici. Dacă nici Adrian Ilie nu poate vorbi de un fotbalist, de fotbal, atunci cine… Ai nevoie de cineva care a făcut ceva în fotbal. Foștii fotbaliști ar trebui băgați mai mult în seamă”, a spus inițial Marian Aliuță.

ADVERTISEMENT

Robert Niță crede că FCSB va fi o adevărată forță cu Adrian Ilie în staff

Robert Niță, rapidist convins, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Acesta consideră că FCSB va fi mult mai puternică cu „Cobra” implicată în transferurile jucătorilor.

„Ar fi mai puternici cu Adi Ilie. Este un tip inteligent, știe cum să vorbească cu domnul Becali, are conexiuni în fotbalul adevărat. Cred că ar putea să ridice nivelul valoric al lotului. Ar fi o lovitură să îl convingă cei de la FCSB să se alăture”, a spus și Robert Niță.

ADVERTISEMENT

Ce jucători a adus Adrian Ilie la FCSB la prima colaborare cu clubul

Fostul mare jucător nu este străin de colaborarea cu Gigi Becali. „Cobra” a ocupat funcția de manager sportiv în sezonul 2007-2008 la FCSB (n.r. – Steaua la momentul respectiv) și a realizat mai multe transferuri importante printre care s-au aflat jucători precum Robinson Zapata (portar), Dayro Moreno (atacant), Paolo Moreno (fundaș) și mulți alții.

„Cel mai bun dintre cei aduși era Mendoza, stângaci. Jucase și la Brugge. Dayro avea talent, dar nu era la nivelul lui. Mendoza era peste toți cei aduși”, a mai spus Marian Aliuță la FANATIK SUPERLIGA.