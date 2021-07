A dat gol cu FCSB și este noua stea a Universităţii Craiova: „Poate să ajungă vârful naționalei!” Exclusiv

Jovan Markovic a marcat un gol superb în partida cu FCSB. Din păcate pentru Universitatea Craiova, a fost singura reușită a echipei conduse de Dragoș Bon în acest joc. De partea cealaltă, .

Craiovenii și Bucureștenii trebuie să facă o figură frumoasă în cupele europene. Coeficientul UEFA al Ligii 1 ține de ceea ce vor face echipele românești în acest sezon. Craiova și FCSB luptă pe frontul din .

Jovan Markovic a dat gol cu FCSB și ar putea fi o nouă stea a Universității Craiova: „Poate să ajungă viitorul vârf al echipei naționale”

Jocul Universității Craiova în partida cu FCSB a fost unul modest, iar situația se înrăutățește la clubul din Bănie, fiind deja la al doilea eșec consectiv. În prima manșă a duelului din cupele europene cu albanezii de la Laci, oltenii au jucat la fel de slab și au pierdut cu 0-1.

Din fericire, Craiova are șansa să-și repare „greșeala”. Joi, pe stadionul „Ion Oblemenco”, Universitatea trebuie să întoarcă rezultatul pentru a avea șansa unui meci contra formației Anderlecht. Misiunea nu va fi deloc ușoară, dar staff-ul tehnic are un as în mânecă.

Așa cum FANATIK , Universitatea Craiova își pune bazele în Jovan Markovic, unul dintre cei mai talentați fotbaliști din campionatul României. După ce a slăbit considerabil, Markovic a și reușit primul gol în noua stagiune. De asemenea, pe lângă faza superbă de la golul cu FCSB, tânărul atacant s-a făcut remarcat și prin alte situații reușite.

Silviu Bogdan, omul care i-a descoperit printre alții pe , Vladimir Screciu, Ștefan Baiaram sau Ștefan Vlădoiu, a fost cel care l-a adus la Craiova pe Markovic: „Poate să ajungă un vârf al echipei naționale, dar totul depinde de el. Craiova are mai mulți jucători tineri de mare perspectivă în curte,” a declarat acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

Născut la Belgrad, a copilărit în orașul „tunarului” Ion Oblemenco. Era contestat pentru că părea mai vârstă decât în acte

Născut pe 23 martie 2001 în Belgrad, Jovan Markovic este jumătate sârb și jumătate român. Mama sa este din România, iar tatăl din Serbia. Din păcate, acesta l-a abandonat, iar mama sa a plecat în Germania la muncă. Puștiul a crescut la bunicii din Corabia, locul de naștere al celui mai iubit dintre olteni, fostul mare atacant .

De altfel, „Tunarul” este și idolul lui Jovan. Când era la juniori, atacantul făcea senzație. Marca zeci de goluri, iar adversarii îl contestau, deoarece credeau că este mai în vârstă decât se credea, lucru care nu este adevărat. FRF s-a interesat chiar în capitala Serbiei despre situația sa, iar actele au indicat clar: anul nașterii este 23 martie 2001.

În 2015 a ajuns în curtea Universității Craiova și a debutat în echipa mare a oltenilor la doar 15 ani, 8 luni și 20 de zile, în 2016, într-un meci din Cupa României cu Dacia Unirea Brăila. Regulamentul interzicea ca acesta să debuteze în Liga 1 până la 16 ani.

Silviu Bogdan, descoperitorul mai multor talente din Oltenia: „Are o calitate tehnică deosebită”

Silviu Bogdan, fostul manager al Centrului de Copii și Juniori al Științei, a mai spus despre talentatul fotbalist de doar 20 de ani: „Înseamnă că este un fotbalist de perspectivă dacă a ajuns la Universitatea Craiova. E un jucător de calitate, l-am luat de la CSS Corabia. Domnul profesor Vâlcu a avut grijă de el când era mic.

Din păcate, Jovan a stagnat o bună perioadă de timp din diverse motive. Am încredere în el. Are o calitate tehnică deosebită, poate să crească. Jucătorii tineri de mare perspectivă de la Craiova trebuie să aibă șansa pentru a-și putea demonstra calitățile. Viitorul clubului ține de o academie puternică. Universitatea mai are jucători de perspectivă.”

