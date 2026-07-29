A dat golul serii în U Craiova – Levski 2-2, dar și-a turnat cenușă în cap la final: ”Nu am fost destul de focusați”

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Oltenii au părăsit Champions League după remiza din partida U Craiova – Levski 2-2. Autor al unui gol de generic, Adrian Rus a pus eliminarea pe neatențiile din defensivă și speră ca problemele să fie remediate în scurt timp.

Adrian Rus, semnal de alarmă după U Craiova – Levski 2-2

Imediat după încheierea , fundașul central al Universității Craiova a recunoscut că ultimele jocuri au arătat că există mari probleme la fazele fixe.

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”Din păcate, nu am reușit să ne calificăm mai departe, însă trebuie să mergem mai departe. E trist când pierzi din trei faze fixe, două cornere sau lovitură liberă. E trist când primești trei goluri așa, însă trebuie să fim pozitivi și să mergem mai departe. Drumul nostru continuă.

Și la meciul cu Dinamo la fel, fază fixă, în tur cu Levski la fel. Probabil că asta ne-a cerut antrenorul, să fim mai focusați la aceste faze. Din păcate, nu am fost destul de focusați. Am încercat să intrăm în joc la 2-2, iar după am riscat totul să facem 3-2, să mergem în prelungiri, însă nu am reușit și ne pare rău”, a declarat Adrian Rus, la flash-interviu.

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Mesajul lui Adrian Rus după eliminarea din Champions League

Autorul golului de 2-2 pentru Universitatea Craiova la returul cu Levski a precizat că jucătorii campioanei României trebuie să treacă peste această eliminare și să se concentreze pentru în turul 3 preliminar din Europa League.

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”Probabil nu am fost atenți. O să vedem mâine, o să analizăm și sper ca la meciurile următoare să nu se mai întâmple. Am riscat și noi mai mult, au mai avut ocazii, dar asta a fost soarta meciului. Ne pare rău.

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O să ne focusăm acum pe meciul următor, cel cu Petrolul, de acasă. Îi vom analiza pe cei de la KuPS, să fim pozitivi și să ridicăm capul și să mergem mai departe, pentru că Liga Campionilor s-a terminat pentru noi, dar avem șanse în Europa League”, a spus Adrian Rus.