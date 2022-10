A dat în judecată Poliția Română pentru hărțuire sexuală! Polițista din Iași cere daune morale

Acum un an, Antoanela Luca, o polițistă din localitatea Țibana din județul Iași, și-a acuzat șeful de hărțuire sexuală, . După ce a făcut acuzațiile respective, femeia a dezvăluit că a devenit subiectul unei cercetări disciplinare. Acum însă, polițista este decisă să își caute dreptatea la Tribunal.

O polițistă, proces cu poliția Română pentru hărțuire sexuală

Antoanela Luca, polițista care, acum un an, își acuza, public, șeful de comportament sexual nepotrivit, a decis să își găsească dreptatea la Tribunal. Așa că, zilele trecute, informează Bugetul, polițista l-a dat în judecată pe Vasile Cojocaru, șeful de post din localitatea Țibana, dar și IPJ Iași, precum și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

ADVERTISEMENT

Antoanela Luca solicită daune morale și este decisă să își găsească dreptatea după ce, susține ea, șeful de post Vasile Cojocaru a și că ar fi dezvăluit colegilor lor cum și unde ar fi atins-o.

După ce a avut o discuție, față în față, cu șeful ei, Antoanela Luca susține că situația a devenit și mai dificilă, iar Vasile Cojocaru nu ar fi încetat să își manifeste comportamentul nepotrivit față de ea, ba chiar a mers mai departe.

ADVERTISEMENT

Șeful de post, gesturi nepotrivite față de polițistă

Conform declarațiilor făcute de Antoanela Luca și citate de , șeful de post Vasile Cojocaru ar fi încercat, în repetate rânduri, să o atingă pe polițistă în zone nepotrivite. Ba chiar, mesajele pe care i le trimitea frumoasei sale subalterne depășeau cu mult sfera profesională.

”Pe data de 27 decembrie 2020 am primit un mesaj de la domnul Vasile Cojocaru: „Crăciun fericit! Și acum: Bătaia o meriți cu cureaua la…”. Nici nu am răspuns, ulterior am mers la șeful IPJ, domul Costel Gîtlan, căruia i-am zis că doresc să plec de la acel Post pentru că situația nu este una tocmai plăcută cu domnul Cojocaru, fără a-i preciza despre ce este vorba.

ADVERTISEMENT

Pe 26 mai 2021 în timp ce mă deplasam la o sesizare 112 împreună cu domnul Vasile Cojocaru și mă aflam la volanul autospecialei de Poliție, acesta a încercat să mă atingă, moment în care l-am întrebat ce face, el a spus că, din greșeală, dar gestul s-a repetat, moment în care am oprit autospeciala și l-am întrebat dacă dorește să coboare.

De asemenea, în timp ce ne deplasam, acesta făcea diferite afirmații la adresa mea (…) Nu am dorit să reclam acest aspect, întrucât așteptam un răspuns la un raport de mutare. Mai apoi am sesizat conducerea IPJ despre cele întâmplate și am fost chemată la un control intern. Ulterior, lucrarea mea a fost clasată din cauza lui, chiar dacă am atașat mesajele primite de la acesta”, spunea Antoanela Luca, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

Când a reclamat hărțuirea, a fost cercetată disciplinar

Pentru că nu ar fi dat curs avansurilor șefului ei, Antoanela Luca susține că a fost subiectul unor cercetări disciplinare după ce Vasile Cojocaru a început să îi dea sarcini imposibil de rezolvat. ”Pe baza nerespectării sarcinilor trasate de către șeful de post în acea perioadă, pe data de 3 decembrie 2021 am fost informată că față de mine s-a dispus cercetarea disciplinară”, mai susține ea.

ADVERTISEMENT

Pus în fața acuzațiilor care îi erau aduse de Antonela Luca, șeful de post din localitatea Țibana, Iași, Vasile Cojocaru susține că nu este nimic adevărat.

„Nu pot să fac niciun fel de comentariu, nici nu știu despre ce este vorba, dar vă puteți adresa la biroul de presă al IPJ Iași. Nu știu despre ce plângeri este vorba, nu știu despre ce agresiuni fizice și verbale spune ea, eu nu pot să comentez afirmațiile ei.

Vă adresați la IPJ și primiți toate lămuririle, doar știți cum e problema la relațiile cu presa, doar prin Inspectorat. Eu nu pot să am niciun punct de vedere pentru că nu știu despre ce este vorba. Nu pot să comentez nimic”, spunea, conform publicației citate, Vasile Cojocaru, șeful de post de la Țibana, cel reclamat de Antoanela Luca pentru h