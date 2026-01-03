A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Liber de contract din vară, Marius Șumudică a preferat să stea pe margine timp de 6 luni. În această iarnă a avut mai multe oferte, dar în cele din urmă și-a dat acordul pentru a merge în Arabia Saudită, la Al-Okhdood, informație pe care FANATIK v-o prezintă în exclusivitate.

Marius Șumudică semnează cu Al-Okhdood din Arabia Saudită și îl va înfrunta pe Cristiano Ronaldo

După 7 luni de pauză, Marius Șumudică a hotărât că a venit vremea să revină în iarbă. Iar alegerea sa a fost Al-Okhdood din Arabia Saudită, campionat unde va avea ocazia să se dueleze și cu superstarul portughez Cristiano Ronaldo, care evoluează la Al Nassr.

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, tehnicianul va semna un contract valabil până în vară, cu drept de prelungire pe încă un an, dar doar dacă va salva echipa de la retrogradare. În cazul în care nu își va atinge obiectivul, înțelegerea nu va fi prelungită.

Marius Șumudică, care îl va înlocui pe tehnicianul portughez Paulo Sergio, îi va lua cu el la noua sa formație pe antrenorii secunzi Cristian Petre, Gabi Mărgărit și Sener Genturk. Staff-ul tehnic va fi completat de analistul video Marius Șumudică Jr., de preparatorul fizic Ștefan Anghel și de antrenorul cu portarii Cornel Cernea.

Marius Șumudică, misiune imposibilă la Al-Okhdood

Pentru Marius Șumudică este o adevărată provocare să reușească îndeplinirea obiectivului la Al-Okhdood, acela de a salva echipa de la retrogradare. După disputarea a 12 etape din campionatul Arabiei Saudite, formația se află pe penultimul loc al clasamentului cu doar 5 puncte. Ultima înfrângere a fost înregistrată chiar ieri, 2 ianuarie, pe terenul lui Al-Ettifaq, 0-2.

Practic, Al-Okhdood are o singură victorie și două rezultate de egalitate, dar marea speranță a tehnicianului român o reprezintă faptul că ierarhia este destul de strânsă și nu sunt decât 3 puncte de recuperat până la primul loc de deasupra liniei.

va debuta pe banca lui Al-Okhdood pe 10 ianuarie, de la ora 19:30, când echipa sa va întâlni pe teren proriu pe Al Ahli, într-un meci contând pentru etapa 14 din campionatul Arabiei Saudite. Apoi, în luna ianuarie, vor urma partidele de campionat cu Al Kholood, Al Khaleej, Al Riyadh, Al Ittihad și Al Taawon.

Marius Șumudică, a patra aventură în Arabia Saudită

Șumudică va avea la dispoziție un lot destul de modest, cu o valoarea de 10,78 milioane de euro. Numele care atrage atenția este cel al atacantului camerunez Christian Bassogog, care în acest moment este plecat la Cupa Africii pe Națiuni.

În vârstă de 54 de ani, Marius Șumudică va merge pentru a patra oară în Arabia Saudită. În precedentele mandate a condus de două ori Al Shabab (2018-2019 și 2022) și Al Raed (2022-2023). În zona Golfului a mai pregătit-o pe Al-Shaab din Emiratele Arabe Unite, însă cele mai multe echipe a antrenat în Turcia: Kayserispor (2017-2018), Gaziantep FK (2019-2021 și 2023-2024), Rizespor (2021) și Malatyaspor (2021-2022).

Șumudică a refuzat o ofertă din SuperLiga

La finalul anului trecut, Marius Șumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că , dar și una din Grecia din cauza faptului că nu i-au acceptat condiția de a veni cu staff-ul său.

”Puteam să plec și în China, dar am refuzat. Am avut mai multe discuții, puteam și în România să iau o echipă, dar am refuzat. Cu siguranță vreau să muncesc și mă voi duce să muncesc. Doar că n-am vrut până acum și nu mi-a plăcut până acum ceea ce mi se oferea. Am avut o ofertă în Grecia și îmi spunea să vin cu un singur secund.

Nu pot să mă duc cu un singur secund pentru că ar însemna să las patru pe stradă. Iar eu cu oamenii ăștia am mâncat o pâine. Iată că nici ei nu au plecat nicăieri, stau lângă mine, așteaptă. Indiferent că unul este turc, altul este român, sunt ai mei și nu pot să-i las și nu o să-i las niciodată. Și atunci pierd”, a declarat Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Când va avea loc duelul Marius Șumudică – Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită

Marius Șumudică se va duela în Arabia Saudită cu o veche cunostință: marele Cristiano Ronaldo. Pe 9 aprilie, antrenorul român va primi vizita lui Al Nassr, în prezent cea mai în formă echipă din campionat.

Cei doi au deja o istorie. În mai 2023, pe vremea când o pregătea pe Al Raed, „Șumi” s-a ales cu tricoul lui CR7 la finalul jocului. Cei doi chiar au oferit un moment savuros pentru camerele de luat vederi. Și-au zâmbit și s-au îmbrățișat călduros pe tunelul stadionului.

„Țin să menționez că nu i-am cerut tricoul lui Ronaldo. Eu am vorbit cu el aproape două minute la pauză, înainte de repriza a doua. Directorul sportiv pe care l-am avut când jucam în Madeira, Joao Camacho, a fost mâna dreaptă a lui Mendes (n.r. – Jorge, impresar) la firma care l-a manageriat pe Cristiano.

El și-a adus aminte de lucrul ăsta, de niște colegi de-ai mei de acolo, și a ținut să-mi dea amintire tricoul respectiv. Dacă era să i-l cer, nu așteptam până la sfârșitul meciului, fiindcă eram sigur că-l vor cere alți jucători de la mine din echipă. El a ținut să mi-l ofere, de aceea nu l-a dat nimănui.

Am vrut să pun punct speculațiilor. Pentru mine este important să primești tricoul unui mare fotbalist. Mi l-a dat, apoi m-a luat în brațe. Și-a adus aminte că atunci când eu jucam la Maritimo el era la juniori, înainte să plece la Sporting”, a povestit Marius Șumudică după întâlnirea cu Cristiano Ronaldo.