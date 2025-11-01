A dat o avere fără să stea pe gânduri! Ion Țiriac, gestul uriaș cu care a uimit România

ADVERTISEMENT

În ultimele luni, de numele lui Ion Țiriac s-au legat mai multe fapte caritabile de excepție. Miliardarul a intervenit recent în sprijinul familiilor din blocul din Rahova, care a fost devastat de explozie. Acum, omul de afaceri intervine și ajutorarea unor cetățeni afectați de inundații. Gestul remarcabil al fostului sportiv.

Românii aflați în mare necaz ajutați de Ion Țiriac. Ce gest admirabil a făcut miliardarul

În primăvara anului 2025, celebra revistă Forbes a publicat clasamentul celor mai bogați oameni din lume. În România, magnatul Ion Țiriac (86 de ani) conducea topul banilor, cu o avere de 2,1 miliarde de dolari. De-a lungul timpului, Țiriac nu s-a remarcat doar prin loviturile date în zona afacerilor, ci și prin numeroase gesturi caritabile.

ADVERTISEMENT

Iar problemele românilor, din păcate, sunt nenumărate. La tot pasul, cetățenii își plâng necazurile și spun că au nevoie de ajutor. Pentru foarte mulți compatrioți, . Direct sau prin organizații și fundații, miliardarul a intervenit mereu acolo unde a fost nevoie de sprijin.

În vara acestui an, mii de oameni din nordul țării au rămas pe drumuri după o viitură puternică. Localitatea Broșteni din județul Suceava a fost pur și simplu devastată. În urma evenimentului natural extrem, au fost afectate circa 800 de gospodării, 250 de locuințe fiind distruse total sau parțial. Peste 1000 de anexe gospodărești au fost distruse total sau parțial.

ADVERTISEMENT

În prezent, situația încă este dramatică în zona afectată de inundații. Treptat, au început să fie reperate sau ridicate unele case, însă mai sunt necesare multe acțiuni. În ajutorul acestor oameni a venit, recent, Fundația Țiriac. Sprijinul financiar pe care îl vor primi localnicii va fi unul consistent, de aproximativ 500.000 de dolari.

ADVERTISEMENT

În ce va consta ajutorul pe care Fundația Ion Țiriac îl acordă sinistraților din Suceava

”Fundația Țiriac își reafirmă angajamentul de a fi alături de comunitățile aflate în dificultate. Proiectul derulat la Broșteni reprezinta o investiție în siguranță și demnitatea persoanelor afectate de dezastru, dar și un pas important spre reconstrucția încrederii și speranței acestora”, a afirmat Teodora Dumitru, președinte al Fundației Țiriac, conform .

În paralel cu această investiție, Fundația Ion Țiriac își propune să realizeze în zona afectată următoarele investiții:

ADVERTISEMENT

reparații și reabilitări pentru 18 locuințe sever afectate;

reconstrucția unei locuințe noi, sigure și eficiente energetic;

trei intervenții ”Build Back Better”, prin care locuințele vor fi consolidate, adaptate riscurilor locale și vor deveni modele de reziliență și sustenabilitate pentru comunitate

”În total, 22 de locuințe vor beneficia de aportul Fundației Ţiriac, în valoare de peste 495.000 USD”, se arată într-un comunicat al celor care au intervenit în ajutorul sinistraților inundațiilor din 27 iulie.

Trebuie precizat faptul că acest sprijin al miliardarului Ion Țiriac va veni într-o colaborare cu organizația Habitat for Humanity România. ”Parteneriatul cu Fundația Țiriac ne permite să ajungem acolo unde este cea mai mare nevoie, oferind sprijin real și soluții de locuire pe termen lung familiilor din Broșteni. Este o colaborare care arată ce putem realiza atunci când sectorul nonguvernamental și cel privat acționează împreună pentru binele comunității,” a spus Roberto Pătrășcoiu, Director National Habitat for Humanity Romania.

Cu ce alte acțiuni caritabile impresionante s-a mai afirmat, recent, Ion Țiriac

Ion Țiriac s-a mai afirmat recent și prin alte decizii care au impresionat opinia publică. Sute de oameni au fost afectați, la mijlocul lunii, de explozia devastatoare a blocului din cartierul bucureștean Rahova. Atunci, imediat, unul dintre cei mai bogați români ai momentului a luat o decizie majoră.

Într-o reacție publică, Daniela Covăcescu, director de operațiuni al companiei de asigurări care aparține miliardarului, , au fost deja contactate.

”Prioritatea noastră acum este să fim alături de oamenii afectați, cu soluții rapide și sprijin concret în aceste momente dificile. Echipele noastre au acționat imediat pentru a contacta toți clienții din zonă, a evalua pagubele și a facilita accesul la despăgubiri, inclusiv la cazare temporară acolo unde este nevoie.

În paralel, gestionăm procesele de constatare atât online, cât și în teren, imediat ce condițiile o vor permite. Rămânem implicați până la soluționarea completă a tuturor dosarelor de daună”, a declarat Covăcescu, conform .

De numele lui Ion Țiriac se leagă și o donație semnificativă făcută pentru niște tineri sportivi din Brașov. În urmă cu câteva zile, miliardarul a donat un echipament complet pentru peste 100 de copii de la secția de hochei a clubului Corona. E vorba de patine, căști, mănuși, crose, pantaloni, tricouri, jambiere. Valoarea totală a acestui sprijin este de 90.000 de euro.