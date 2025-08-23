News

A dat-o în judecată pe amanta soțului ei și a și câștigat procesul. Povestea bizară a unei familii din China

O femeie din China i-a cerut socoteală în instanță amantei soțului ei. Cum s-a întâmplat asta și care este finalul poveștii?
Valentina Vladoi
23.08.2025 | 21:01
A dato in judecata pe amanta sotului ei si a si castigat procesul Povestea bizara a unei familii din China
De ce a dat-o femeia în judecată pe amanta soțului ei. Sursă foto: Freepik / colaj Fanatik

Femeia a dat-o în judecată pe amanta soțului ei după ce bărbatul a murit. S-ar părea că tragedia s-a produs chiar în momentul în care bărbatul întreținea relații intime în afara căsniciei sale.

ADVERTISEMENT

De ce a dat-o femeia în judecată pe amanta soțului ei

Bărbatul avea 66 de ani și locuia în China. Deși avea o familie, se pare că acesta avea în paralel și o amantă. Și s-ar părea că fix asta i-a adus sfârșitul mult prea devreme, relatează South China Morning Post (SCMP).

Individul a murit din cauza unui infarct, în timp ce se afla într-o cameră de hotel cu amanta sa. Șocată după toate cele întâmplate, soția a dat-o în judecată pe amanta soțului ei și mai mult de atât, a și câștigat procesul.

ADVERTISEMENT

Cum a fost posibil însă așa ceva? În primul rând atât văduva cât și fiul bărbatului decedat au ajuns în instanță. Și se pare că nu doar amanta a fost vizată, ci și hotelul care i-a găzduit pe cei doi.

Ce a decis instanța

În acțiunea în instanță, familia bărbatului decedat a solicitat despăgubiri de 77.000 de dolari, la care judecătorii au adăugat în primă instanță încă 9.800 de dolari, reprezentând cheltuielile de înmormântare.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Cum de instanța i-a dat însă dreptate familiei decedatului? Circumstanțele în care s-au produs tragedia din China au fost suficiente, astfel încât judecătorii să ia decizia corectă.

ADVERTISEMENT
Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul...
Digisport.ro
Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă

Care ar fi fost șirul evenimentelor

Mai exact, femeia ar fi dat-o în judecată pe amanta soțului ei având în vedere în primul rând cauza morții, dar și circumstanțele în care tragedia s-ar fi produs. La autopsie s-a constatat că motivul morții bărbatului a fost infarctul miocardic acut.

Iar cu doar câteva ore înainte să fie declarat decesul, Zhou a întreținut relații intime cu iubita sa, identificată drept Zhuang, la un hotel din comitatul Pingnan, regiunea autonomă Guangxi Zhuang din sudul Chinei.

ADVERTISEMENT

Acest lucru s-ar fi întâmplat pe 14 iulie 2024. De menționat e faptul că bărbatul și amanta sa au lucrat împreună în anii 1980. Cei doi s-au revăzut la o petrecere în anul 2023, iar ulterior au decis să înceapă o relație. Și se pare că în sentința finală, familia decedatului a avut dreptate, iar instanța a stabilit un cuantum al despăgubirilor de 8.600 de dolari.

Un avion cu doi pasageri la bord a dispărut în mod misterios. Incidentul...
Fanatik
Un avion cu doi pasageri la bord a dispărut în mod misterios. Incidentul este similar cu enigma zborului MH370
Accident cu patru morți în Argeș, după ce o mașină a căzut într-o...
Fanatik
Accident cu patru morți în Argeș, după ce o mașină a căzut într-o râpă. O victimă, preluată de elicopterul SMURD. Update
Motociclist polonez atacat de urs pe Transfăgărășan. Care este starea bărbatului
Fanatik
Motociclist polonez atacat de urs pe Transfăgărășan. Care este starea bărbatului
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită...
iamsport.ro
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită manea pe corp`
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!