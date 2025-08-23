A dat-o în judecată pe amanta soțului ei și a și câștigat procesul. Povestea bizară a unei familii din China

Femeia a dat-o în judecată pe amanta soțului ei după ce bărbatul a murit. S-ar părea că tragedia s-a produs chiar în momentul în care bărbatul întreținea relații intime în afara căsniciei sale.

De ce a dat-o femeia în judecată pe amanta soțului ei

Bărbatul avea 66 de ani și locuia în China. Deși avea o familie, se pare că acesta avea în paralel și o amantă. Și s-ar părea că fix asta i-a adus sfârșitul mult prea devreme, relatează .

Individul , în timp ce se afla într-o cameră de hotel cu amanta sa. Șocată după toate cele întâmplate, soția a dat-o în judecată pe amanta soțului ei și mai mult de atât, a și câștigat procesul.

Cum a fost posibil însă așa ceva? În primul rând atât văduva cât și fiul bărbatului decedat au ajuns în instanță. Și se pare că nu doar amanta a fost vizată, ci și hotelul care i-a găzduit pe cei doi.

Ce a decis instanța

În acțiunea în instanță, familia bărbatului decedat a solicitat despăgubiri de 77.000 de dolari, la care judecătorii au adăugat în primă instanță încă 9.800 de dolari, reprezentând cheltuielile de înmormântare.

Cum de instanța i-a dat însă dreptate familiei decedatului? Circumstanțele în care s-au produs tragedia din China au fost suficiente, astfel încât judecătorii să ia decizia corectă.

Care ar fi fost șirul evenimentelor

Mai exact, femeia ar fi dat-o în judecată pe având în vedere în primul rând cauza morții, dar și circumstanțele în care tragedia s-ar fi produs. La autopsie s-a constatat că motivul morții bărbatului a fost infarctul miocardic acut.

Iar cu doar câteva ore înainte să fie declarat decesul, Zhou a întreținut relații intime cu iubita sa, identificată drept Zhuang, la un hotel din comitatul Pingnan, regiunea autonomă Guangxi Zhuang din sudul Chinei.

Acest lucru s-ar fi întâmplat pe 14 iulie 2024. De menționat e faptul că bărbatul și amanta sa au lucrat împreună în anii 1980. Cei doi s-au revăzut la o petrecere în anul 2023, iar ulterior au decis să înceapă o relație. Și se pare că în sentința finală, familia decedatului a avut dreptate, iar instanța a stabilit un cuantum al despăgubirilor de 8.600 de dolari.