A debutat la FCSB și a făcut o dezvăluire neașteptată: „Suntem fani Steaua. Întotdeauna am visat să joc la echipa asta”

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FCSB a obținut a doua victorie din Superliga României. Roș-albaștrii s-au impus cu 2-0 în fața celor de la Csikszereda. Marius Baciu a trimis pe teren mai mulți jucători tineri, care au lăsat o impresie foarte bună. Luca Stancu și David Popa au analizat partida și au vorbit despre viitorul lor.

Debut de poveste la FCSB! Mărturisirea care i-a impresionat pe suporteri după victoria cu Csikszereda

și a debutat pentru noua sa echipă la Miercurea Ciuc. Tânărul fundaș a mărturisit că încă din copilărie a ținut cu echipa din Capitală și că pentru el este un adevărat vis să îmbrace tricoul roș-albastru.

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„Mă bucur că am debutat, că mi-am îndeplinit un vis. Întotdeauna am visat să joc la echipa asta. Țin minte că veneam cu familia la meciuri… Dar nu mă gândeam niciodată că voi ajunge aici. Suntem fani Steaua, cu toții. FCSB, da. Toată familia. Am avut emoții când am debutat în Liga 1, dar astăzi am fost puțin mai retras. Am așteptat să debutez, nu am venit de foarte mult timp. Mă bucur că băieții și Mister mi-au acordat încredere și că am debutat astăzi.

Am găsit aici un grup frumos, unit, mult mai puternic decât anul trecut, înfometat de trofee. Mister mi-a acordat încredere, mi-a spus să am încredere în mine, să joc cum știu eu, cum am făcut-o și la Sibiu, și că va fi totul bine. S-a vorbit încă de la finalul barajului despre transfer, dar acum, în luna iulie, s-au concretizat discuțiile. Mă bucur că am venit aici. Un vis, nu aveam cum să refuz”, a declarat Luca Stancu la

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Și David Popa a vorbit despre meciul de la Miercurea Ciuc. și-ar fi dorit să marcheze împotriva celor de la Csikszereda, însă s-a declarat mulțumit de evoluția sa și, mai ales, de sprijinul pe care îl primește din partea colegilor și a staffului tehnic.

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„Sunt foarte fericit că am reușit să-mi ajut echipa și că am câștigat. O să mergem joi în Letonia și sper să întoarcem scorul. Colegii m-au ajutat. Eu mă bucur că am primit șansa să joc. Am mare încredere în mine și, când văd că primesc sprijin, nu mai am nicio emoție. Îmi pare rău că nu am marcat în seara asta. Dacă dădeam gol, era perfect. Eu mă bucur că am câștigat.

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Sunt pregătit și pentru meciul de joi. Avem toată încrederea că vom întoarce scorul. Nu ne facem nicio problemă. Eu văd cum lucrăm la antrenamente. Suntem foarte bine din toate punctele de vedere”, au fost cuvintele lui David Popa.