A debutat la naționala mare la numai 14 ani! Nou record de precocitate în fotbalul mondial

Recordurile de precocitate în lumea fotbalului devin din ce în ce mai frecvente.

A avut în față un portar de 41 de ani

Dar ceea ce s-a întâmplat în Insulele Turks&Caicos depășește multe așteptări. Portarul Samuel Harvey a devenit internațional la echipa mare, la vârsta de numai 14 ani! Selecționerul micuței naționale din Caraibe, Aaron Lawrence, nu a ezitat să-l convoace pentru primul său meci la seniori, în deschiderea Grupei C a Ligii Națiunilor CONCACAF, împotriva Anguilei.

Partea amuzantă este că Harvey a avut în față un portar de 41 de ani. Din păcate pentru el, Turks&Caicos a pierdut cu 2-0. „După primul meci am plâns. Antrenorul m-a sunat în acea seară pentru a mă ajuta să mă ridic. Am dat din cap știind că jucasem la nivel internațional când aveam 14 ani și am vrut să îi arăt că pot fi la acest nivel”, a povestit acesta pentru BBC.

Selecționerul lui a jucat pentru Jamaica la World Cup

Harvey l-a avut ca model chiar pe selecționerul său „Am văzut multe dintre cele mai bune momente ale sale la Cupa Mondială”, a declarat el pentru BBC World Service Sport. Aaron Lawrence are 61 de selecții pentru Jamaica și a apărat la Cupa Mondială din 1998.

Antrenorul și-a arătat încrederea pentru puștiul Harvey, rechemându-l pentru următorul meci cu Belize, scor 4-0. Cu toate acestea, împotriva Anguilei, scor 2-1, un alt tânăr, Peterson Saint Fleurant, în vârstă de 17 ani, a fost titular.

Samuel Harvey nu este singurul jucător care și-a făcut debutul în Turks & Caicos la vârste fragede. Coechipierii săi Christopher Louisy și Watson Jean-Louis, acum “veterani” în vârstă de 19 ani, i-au urmat calea lui Harvey acum cinci ani.

Harvey e fan Liverpool și visează să ajungă în Anglia

„Turks&Caicos este într-adevăr o insulă mică. Unii dintre seniorii, care erau la facultate, nu au putut veni. Alții s-au lăsat și au început să lucreze pentru că nu vedeau o cale de a se realiza prin fotbalul. Acești tineri jucători, care au debutat timpuriu, vor avea ceva pentru care să joace și să fie motivați”, a explicat Aaron Lawrence motivul pentru care le oferă acestor jucători oportunitatea de a debuta la vârste foarte mici.

Harvey, care e legitimat la Cheshire Hall, este fan Liverpool și visează să apere pe Anfield. El nu a fost mereu portar. „Am început ca fundaș. Dar când antrenorul s-a alăturat programului în care eram, a început să mă pună în poartă și să lucreze cu mine”, a mărturisit copilul.

Turks&Caicos e pe locul 206 mondial

Lawrence crede că el are șanse să reușească în Anglia: „Capacitatea lui de a prinde mingea, reflexele rapide și abilitatea de a ieși de pe linie. Cred că are majoritatea calităților pentru a ajunge un portar de Premier League”, a spus selecționerul său.

Turks&Caicos este un teritoriu britanic din Caraibe, cu doar 49.000 de locuitori. Țara este considerată un paradis exotic, dar și fiscal. Campionatul intern are numai 6 formații. Sonia Bien-Aime, care este președinta Federației, este membră în Consiliul FIFA.