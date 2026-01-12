A decolat din Antalya ca jucător al Rapidului, a aterizat la București în tricoul altei echipe. Cluburile au semnat transferul! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid este pe punctul de a reveni în România după cantonamentul petrecut în Antalya. Interesant este faptul că unul dintre jucători a decolat din Turcia ca rapidist, iar în momentul aterizării va fi legitimat la altă formație. Despre cine este vorba.

Rapid și-a cedat un jucător când a decolat din Antalya

. Cum perioada de mercato este în plină desfășurare, un jucător al giuleștenilor s-a transferat în momentul în care zbura din Antalya către Otopeni.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că Rapid l-a cedat definitiv pe Claudiu Micovschi la FC Argeș. Cluburile au semnat acordul de transfer în timp ce fotbalistul se afla în zbor pentru revenirea în România.

Avionul ce le găzduiește pe Dinamo și Rapid va ajunge pe aeroportul din Otopeni la ora 15:50. Claudiu Micovschi și impresarul său, Cătălin Sărmășan, erau deja înțeleși cu FC Argeș, astfel că mutarea definitivă a putut fi realizată în momentul în care atacantul se afla în zbor.

ADVERTISEMENT

Interesant este faptul că fotbalistul Claudiu Micovschi a decolat din Antalya ca fiind rapidist, iar în momentul aterizării pe Otopeni va fi legitimat la altă echipă, anume FC Argeș. Despre acest transfer .

ADVERTISEMENT

Ce salariu va avea Claudiu Micovschi la FC Argeș

Deși la , acest lucru nu s-a mai materializat. FANATIK a aflat că pretențiile salariale ale jucătorului nu au fost satisfăcute de clubul arădean.

Mai exact, Claudiu Micovschi a solicitat un salariu lunar de 12.000 de euro pentru a o părăsi pe Rapid. FC Argeș s-a apropiat mai mult de acest plafon, după ce UTA a oferit doar 8.000 de euro jucătorului.

ADVERTISEMENT

Cifrele lui Claudiu Micovschi

Claudiu Micovschi a ajuns la Rapid în vara anului 2023 de la Avellino, din Italia. La scurt timp, fotbalistul a fost împrumutat la UTA pentru a prinde mai multe meciuri în picioare.

Revenit în vara lui 2024 la Rapid după împrumutul la UTA, Claudiu Micovschi a fost folosit în multe rânduri, însă nu a fost niciodată considerat drept un jucător esențial în angrenajul echipei de start.

Atacantul a bifat doar 11 meciuri în acest sezon sub comanda lui Costel Gâlcă, de cele mai multe ori din postura de rezervă, astfel că despărțirea de Rapid poate fi un pas important pentru relansarea carierei. Claudiu Micovschi poate profita și de faptul că .