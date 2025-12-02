Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

A denunțat contractul unilateral! Ce riscă FCSB după ce l-a semnat pe Andre Duarte: „E beton”. Exclusiv

Andre Duarte este primul transfer al iernii făcut de FCSB. Fundașul central portughez s-a despărțit cu scandal de Ujpest, care vrea bani de la campioana României
Cristi Coste, Cristian Măciucă
02.12.2025 | 17:15
EXCLUSIV FANATIK
Luni, 1 decembrie, FCSB a oficializat transferul lui Andre Duarte (28 de ani), mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Lusitanul s-a despărțit cu scandal de Ujpest, care ar urma să-i reclame pe roș-albaștri la FIFA și să ceară despăgubiri.

Poate avea FCSB probleme după transferul lui Andre Duarte de la Ujpest?

Andre Duarte s-a despărțit unilateral de formația maghiară. Se pare că stoperul lusitan a avut un conflict cu staff-ul tehnic, motiv pentru care a ajuns la echipa a doua. Duarte e acum jucătorul FCSB-ului, club la care poate evolua începând cu ianuarie 2026.

„Duarte a semnat liber de contract. A reziliat acum câteva zile. Să formulăm corect. S-a despărțit de cei de la Ujpest, denunțând contractul unilateral.

Am văzut că au apărut informații la colegii noștri de la iamsport.ro, Remus Răureanu a dat știrea, că cei de la Ujpest cer 1,7 milioane de euro, pe care FCSB să îi plătească în solidar cu jucătorul. Dar din ce știu eu, FCSB nu e implicată cu nimic. În contractul semnat cu Duarte, Duarte răspunde de despărțirea de Ujpest. El a denunțat unilateral contractul pentru că a fost trimis la echipa a doua.

Iar el are în contract foarte clar că nu poate fi trimis nici măcar să se antreneze cu echipa a doua. Și restanțe și că l-a trimis la echipa a doua, deci l-a denunțat unilateral. FCSB nu riscă nimic în acest contract semnat cu Duarte, iar Duarte nu ar risca nimic cu Ujpest pentru că avea în contract să se antreneze doar la prima echipa”, a transmis Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Vochin, replică genială după transferul lui Duarte la FCSB

Cotat la 1 milion de euro, Andre Duarte a mai evoluat în România la FC U Craiova. Andrei Vochin a oferit o replică genială în direct în momentul în care a aflat culisele transferului fundașului la FCSB.

„Acum nu știu cât de bun o fi fotbalist, că nu îl mai țin bine minte, bă, dar pe contracte e beton. Să pleci de la două echipe în condițiile în care ambele susțin că încă mai au angajament cu tine… Eu chiar aș vrea să îl cunosc pe avocatul lui”, s-a amuzat Andrei Vochin.

Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
