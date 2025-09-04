“A devenit ceva pentru milionari”. Newyorkezii se plâng că biletele la US Open au ajuns un lux. Cât costă o singură zi la Flushing Meadows

În fiecare vară, US Open transformă New York-ul în capitala mondială a tenisului. Dar, în timp ce atenția se concentrează pe Carlos Alcaraz, Novak Djokovic sau Aryna Sabalenka, există o problemă pentru new-yorkezii obișnuiți.

O zi la US Open costă și 500 de dolari

Creșterea constantă a prețurilor biletelor a făcut ca participarea la turneu să fie un lux de neatins pentru mulți localnici. “A devenit ceva pentru milionari”, se plâng tot mai mulți localnici, potrivit unui reportaj realizat de Marca.

Înainte biletele erau mai accesibile. Acum, pentru a petrece o zi la US Open este nevoie de 500 de dolari. Cele mai ieftine bilete – permisele de teren – care permit accesul general, dar nu și la terenurile principale, au costat în jur de 150 de dolari în primele zile ale turneului.

Pentru meciul din turul al treilea al lui Carlos Alcaraz, această sumă a urcat la 350 de dolari, iar un loc în partea de sus a arenei principale, de unde jucătorii se văd ca furnicile, a ajuns la 450 de dolari. O altă problemă este specula la nivel de bilete.

Bișnița este în floare și la americani

Prețul acestora este și mai umflat la revânzare. Acest fenomen tinde să devină global, dar fanii acuză organizatorii că nu fac nimic pentru a-l opri. Revânzătorii, avantajați de vânzarea online cumpără bilete în masă și apoi influențează piața.

Stacey Allaster, directorul turneului, a spus doar că “nu se pot face prea multe” în ceea ce privește piața secundară. Dar pentru fani, acest răspuns sună mai mult ca dezinteres decât ca neputință. Și, în cele din urmă bagă mâna în buzunar, dacă vor să vadă meciuri.

În ciuda prețurilor piperate și a problemei speculanților, numărul spectatorilor este mare. În principal, pentru că vin foarte mulți străini sau americani din afara New Yorkului. În 2024, turneul a atins recordul de prezență din toate timpurile, cu peste un milion de spectator. Care au adus profituri de 277,4 milioane de dolari, potrivit datelor oficiale. Aproape dublu față de ce a fost în 2015, când profitul a atins 151,5 milioane.

Se așteaptă un record de profit în 2025

sunt indicii că aceste cifre vor fi din nou bătute. Asta pentru că americanii au determinat noi strategii comerciale: turneul și-a prelungit durata cu încă o zi, a creat evenimente speciale precum dublul mixt, unde au jucat inclusiv Carlos Alcaraz și Emma Răducanu și au decis să vândă bilete pentru fazele de calificare, meciuri care, istoric, erau gratuite.

a vorbit la o conferință de presă despre creșterea vertiginoasă a prețurilor. “Este o realitate că tenisul a devenit o afacere. Pentru mine nu ar trebui să fie, dar este”. Spaniolul s-a plâns că mulți dintre fanii săi nu-și permit să-l vadă jucând, chiar și locuind la New York. ”Este păcat că doar oamenii care au bani pot cumpăra bilete. Dar, în cele din urmă, eu nu pot forța pe nimeni să le coboare prețul”, a punctat el.

