„A devenit Mitriță călcâiul lui Ahile pentru Craiova?”. Omul care tocmai l-a bătut pe Gâlcă a avut o reacție imediată: „Râzi, da?”

Duminică seara, Universitatea Craiova a suferit o înfrângere surprinzătoare pe terenul celor de la Poli Iași.

Ce a spus Emil Săndoi după ce a învins Universitatea Craiova

Oltenii rămân fără victorie în ultimele trei etape, iar echipa antrenată de Costel Gâlcă pare că și-a pierdut ritmul. Alex Mitriță, marcator pentru naționala României în partida contra Lituaniei, a avut o evoluție modestă la Iași, deși majoritatea acțiunilor au pornit de pe flancul său.

Emil Săndoi, fost jucător de legendă al Universității Craiova, ocupă în prezent funcția de antrenor la Poli Iași, iar în primul său meci pe banca moldovenilor a reușit o victorie răsunătoare chiar împotriva fostei sale echipe. Săndoi a intervenit în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde a vorbit despre desfășurarea meciului din Copou.

Emil Săndoi: ”Suporterii sunt pătimași la Craiova. Acolo au fost generații mari care au câștigat trofee”

Moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici, l-a întrebat pe Emil Săndoi cum a pregătit confruntarea cu Universitatea Craiova. Antrenorul a recunoscut că și-a construit strategia în jurul lui Alex Mitriță. Întrebat dacă Mitriță a devenit „călcâiul lui Ahile” pentru Craiova, Săndoi a izbucnit în râs.

„Este o problemă de strategie. Aproape toate fazele pe care Craiova le-a avut au plecat din banda stângă. Alex este un jucător de clasă. Am pregătit meciul cu gândul la Mitriță. Să-ți spun ceva: și Costel Gâlcă nu îl lasă pe Mitriță de fiecare dată în bandă. El intră și în zona centrală.

Nu sunt în măsură să judec strategia pe care o alege Universitatea Craiova. Eu mi-am spus părerea. Este un super-jucător. Fiecare antrenor își dorește să dețină controlul jocului. Asta poți să faci când ai o posesie mai bună decât adversarul, dar poți controla meciul și în momentul în care te aperi. Eu cred că și asta este o formă de control al jocului.

Ne-am mai dezechilibrat în unele momente. Am fost nevoiți să facem o schimbare. Todorovski a acuzat probleme medicale, dar și-a dorit să rămână în teren. Cred că am greșit și noi, staff-ul. Trebuia luată decizia la pauză. Am avut ceva probleme pe flancul drept.

Presiunea poate să te dezavantajeze. Suporterii sunt pătimași la Craiova. Singura problemă acolo este că nu s-a reușit câștigarea unui titlu de foarte mult timp. Acolo au fost generații mari care au câștigat trofee”, a explicat Emil Săndoi la FANATIK SUPERLIGA.

Craiovenii se vor duela cu liderul Superligii în etapa următoare

Pentru olteni urmează un alt meci extrem de complicat. . Partida se va juca în Ardeal și se anunță o atmosferă de senzație. „Studenții” joacă excelent sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, iar fanii visează deja la titlu.