A dezvăluit de unde a avut Gică Popescu milioane de euro ca să cumpere Farul de la Hagi. Exclusiv

FANATIK a anunțat în exclusivitate pe 11 februarie că G . Acest lucru s-a confirmat, iar Gică Popescu este noul acționar principal de la clubul de la malul mării. Mitică Dragomir știe de unde a avut bani Popescu pentru a cumpăra echipa de la Hagi.

Mitică Dragomir a dezvăluit de unde a avut Gică Popescu milioane de euro ca să cumpere Farul de la Hagi

Ciprian Marica a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA faptul că . Cum tranzacția este una importantă, mai multe persoane din fotbal s-au întrebat de unde a avut „Baciul” o asemenea sumă.

În cadrul „Profețiilor lui Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit faptul că Gică Popescu are o avere la nivelul zecilor de milioane de euro. Fostul șef de la LPF a expus că Popescu a făcut bani mulți din vânzarea de imobiliare și terenuri, însă misiunea sa de la Farul nu va fi una ușoară.

„(n.r. – Gică Hagi i-a vândut pachetul majoritar de acțiuni lui Gică Popescu) Deci este antrenor sigur la echipa națională, ca să fie clar! Ori are vreun contract de 2-3 milioane de euro în străinătate. Eu zic că e totuși la echipa națională, noul selecționer.

Gică Popescu are 20-30 de milioane de euro, vedeți-vă de treabă! Poate are chiar mai mult! A făcut din construcții, din imobiliare. Gică are bani mulți. De acum înainte e greu, pentru că o să bage bani de la el. O echipă precum Farul nu e ușor de ținut, trebuie să bage măcar două milioane de euro pe an”, a declarat Mitică Dragomir.

Gică Popescu va avea buget de titlu la Farul Constanța

În continuare, Dumitru Dragomir a transmis că, în cazul în care un proiect de lege va fi aprobat, Gică Popescu se poate bate chiar la titlu în SuperLiga. Farul Constanța ar urma să primească trei milioane de euro de la autoritățile locale, două milioane de euro de la drepturile de televizare și alte trei milioane de euro de la sponsori.

„Gică Popescu poate să țină echipa, are pământ bun, construiește bine. Mulți fac asta, își bagă banii pe care îi fac în fotbal. Eu vă spun doi sau trei care fac asta, Gigi Becali e sigur, Mihai Rotaru la fel, Neluțu Varga la fel, Dan Șucu e și el sigur. Neluțu își recuperează vreodată banii prin cele 5 campionate pe care le-a luat? Niciodată, ce Dumnezeu!

Gică Popescu are forță să țină Farul, dar nu știm în ce afacere va mai intra. Acum e un proiect de lege în Parlament și va beneficia de bani de la primărie. Până acum nu a beneficiat! De acum înainte, dacă se va aproba legea, toate cluburile vor putea fi finanțate de primării. Ce înseamnă la Constanța trei milioane de euro pe an? Asta trebuie să facă, să se dea bine pe lângă primar! Mai ia vreo două de la televiziune, se fac vreo cinci. Cu un buget de 8 milioane de euro, fără banii lui, defilezi în România!”, a conchis Mitică Dragomir.