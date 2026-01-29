A dezvăluit toate secretele vestiarului lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Cine este transferul care va ajunge la națională. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu este erou în Gruia după ce CFR Cluj a câștigat cu 4-1 la București împotriva campioanei FCSB. Antrenorul în vârstă de 48 de ani a fost lăudat de șefi, care se felicită și pentru campania de achiziții din această iarnă.

Toate secretele din vestiarul lui CFR Cluj. Ce a schimbat Daniel Pancu

CFR Cluj a relansat lupta la play-off. Vicecampioana a învins-o cu 4-1 pe FCSB și a trecut în clasament peste campioana en-titre. Ardelenii au acum 32 de puncte și sunt la patru lungimi de top 6.

„A fost un meci la care nu ne așteptam. Echipa e în construcție din nou, își caută omogenitatea. A găsit un drum bun cu Pancone. Am reușit în iarna asta din nou să facem un pic de curățenie în vestiar. Împreună cu Pancone am rămas cu jucătorii pe care el și-i dorește și să aibă un lot de 22-24 maxim la antrenament pe care el să se bazeze exact. Fără alții. Și în vestiar s-a mai făcut un pic de ordine și pe teren se vede acest lucru. E un antrenor ascultat de jucători și toată lumea se subordonează la ceea ce cere el.

Toți au muncit, au alergat, s-au bătut. Și au făcut un meci bun. Nu a fost cel mai bun meci, dar din punct de vedere tactic echipa a jucat foarte bine. Pancu a reușit să își impună stilul de muncă și să îi capaciteze să facă ce le cere. Nu mai joacă fiecare pentru el, ci pentru echipă. Și asta cred că e important. Pentru că noi nu îl mai avem pe Louis Munteanu, un jucător care să facă diferența, ci avem o echipă. Asta a fost și ideea cu Alibek, care e un jucător de lot. Nu e un jucător tehnic care să îți câștige singur meciurile, care să dribleze. Dar e un jucător care se luptă, se bate, aleargă. Face pressing, e și în apărare, iar când o are în fața porții dă gol.

L-am studiat destul de mult înainte să îl luăm și tradiția din ultimii ani arată că an de an marchează. E un jucător, util, serios și nouă ne place de el. E un tip ok în vestiar și ne-am bazat pe asta”, a declarat Bogdan Mara, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„(n.r. – Vestiarul CFR-ului are acum un jupân?) Da. Cu siguranță. Eu cred că așa arată și a demonstrat. E un jupân, un antrenor cu personalitate. Ușor ușor am reușit să ne înțelegem și să ne mulăm și noi după el. E important să fie o simbioză între antrenor și conducere. El să înțeleagă necesitățile și problemele conducerii, noi să înțelegem ce își dorește el și împreună să găsim un echilibru. El și-a dorit anumite lucruri în vestiar și noi le-am realizat și el la rândul lui a fost de acord cu opțiunile pe care noi le-am luat în această iarnă”, a adăugat directorul sportiv al ardelenilor.

Mihai Popa, propus la echipa națională a României

Bogdan Mara a vorbit la superlativ și despre goalkeeperul Mihai Popa (25 de ani). CFR Cluj l-a transferat definitiv în această vară pe portarul care, în perioada 2023-2026, a fost legitimat la Torino.

„Noi ne-am luptat foarte mult să îl aducem înapoi pe Popa. Știam că Otto vrea să plece, a avut ofertă foarte bună, era de mic copil la CFR și a fost bine și pentru el și pentru noi. Ne-am mișcat repede, dar greu, să îl luăm pe Popa. Dar am reușit în timp util și cred că Popa va ajunge într-un an și jumătate, dacă nu mai repede, la echipa națională a României. Are nevoie de câteva meciuri să își intre în formă. La Torino a fost mereu rezervă, nu a apucat să debuteze în Serie A, dar contează să fii meci de meci pe bancă în Serie A”, a conchis Mara.