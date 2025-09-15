News

A dezvăluit tot ce a aflat despre drona rusească de deasupra României. „Dacă trimit 200 din carton, ce facem?”

Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui DON Mitică" despre drona rusească intrată în România. Ce ar fi făcut el, dacă ar fi fost în locul autorităţilor.
Daniel Spătaru
15.09.2025 | 21:54
Dumitru Dragomir şi-a spus părerea cu privire la drona rusească intrată 10 km în spaţiul aerian al României Foto: colaj Fanatik

Polemica iscată în legătură cu atitudinea României faţă de drona rusească intrată în spaţiul nostru aerian a stârnit reacţii la cele mai înalte niveluri. În timp ce unii, inclusiv fostul preşedinte Traian Băsescu, susţin că ea ar fi trebuit să fie doborâtă, Ministerul Apărării şi alţi specialişti susţin că s-a procedat bine, iar costurile doborârii sale ar fi fost foarte mari.

„Piloţilor le-a frică să nu aibă drona explozibil”

Subiectul doborârii dronei ruseşti a fost dezbătut şi în platoul emisiunii „Profeţiile lui DON Mitică”. „Păi ştii ce dronă a fost, nu? De carton! Ruşii au trimis nişte drone de carton, ca să vadă cum reacţionează polonezii şi românii. Este de notorietate acum”, i-a spus Dumitru Dragomir moderatorului Horia Ivanovici.

În plus, fostul deputat și președinte al LPF a adus și el în discuțiile costurile ridicate pe care le-ar fi presupus doborârea dronei. „Drona costă 7-8.000 de dolari. Ca să ridici flota şi ca să ataci drona asta te costă peste un milion de euro. Le-au trimis ca să-ţi vadă reacţia şi să te bage în faliment. Dacă îţi trimite doi ani de acum înainte câte zece drone pe lună şi pierzi câte o sută de milioane în fiecare lună?”, explică Dragomir.

Totodată, el a avansat şi o ipoteză legată de faptul că piloţii români au decis să nu o doboare. „Părerea mea e că piloţii nu au ştiut că drona e din carton (…) Convingerea mea e că le-a fost frică de faptul că are explozibil”, a mai spus Oracolul de la Bălceşti.

Dumitru Dragomir: „Eu aş fi dat ordin ca drona să fie spulberată!”

În schimb, dacă ar fi avut putere de decizie, Dragomir spune că ar fi dat ordin ca drona să fie doborâtă. „Eu aş fi dat ordin să fie spulberată. Carton, necarton, spulberată! Cum a intrat, primii 10 km la noi în ţară, spulberată! Să ştie că e unul cu sânge în instalaţie”, a mai afirmat Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

Totuşi, fostul politician şi om de fotbal a tras o concluzie pozitivă de pe urma faptului că drona rusească nu a fost doborâtă. „Pe de altă parte au făcut bine. Pentru că, altfel, mai consumau bani. Aşa, au stat în banca lor. Dar fii atent aici. Tot ce au trimis ruşii până acum în Polonia şi în România au fost numai fake-uri, n-au fost drone cu explozibil. Îţi dai seama unde i-a dus mintea? Să facă drone de carton. Păi te omoară cu asta. Când le vezi, de unde-ţi dai seama dacă-s de carton sau nu? Dacă vin 200 o dată îţi dai seama cât consumi ca să le dai jos? Iar alea n-au nimic”, a concluzionat Dumitru Dragomir.

