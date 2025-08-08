A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul pescarului care a generat mari controverse

Un pescar a dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani. În tot acest timp, autoritățile au făcut eforturi uriașe pentru a-l putea găsi pe bărbat. Iată însă că 28 de animai târziu au venit și câteva răspunsuri.

ADVERTISEMENT

Ce au descoperit autoritățile

Biroul șerifului din comitatul Sevier, Richfield, Utah, a anunțat recent că a fost descoperit un picior uman pe malul unui lac. Iar surprinzător, analiza ADN a confirmat că acesta i-a aparținut unui bărbat care a dispărut în urmă cu aproape 28 de ani.

Este vorba despre David White, un pescar din Washington, Utah, care a dispărut în septembrie 1997. De ce este însă acest caz atât de important? Se pare că mai bine de două decenii, autoritățile au căutat răspunsuri.

ADVERTISEMENT

Dispariția lui David White, unul dintre cele mai vechi cazuri nerezolvate din Utah

Dispariția lui White a fost unul dintre din Utah. De altfel dispariția lui i-a pus în dificultate pe anchetatori și a lăsat familia sa în căutarea răspunsurilor timp de aproape trei decenii.

Povestea a avut un impact puternic în comunitate, deoarece White era cunoscut ca un pescar pasionat, iar dispariția sa inexplicabilă din această destinație populară pentru pescuit a determinat repetate eforturi de căutare.

ADVERTISEMENT

Autoritățile au stabilit că piciorul îi aparținea lui White după ce analiza ADN a confirmat cu o certitudine de peste 99,9994% că rămășițele îi aparțineau, potrivit unui comunicat de presă al Biroului șerifului din comitatul Sevier.

ADVERTISEMENT

Cum a fost descoperit piciorul uman

Cum a fost făcută însă descoperirea după atât de mult timp? Pe 16 mai, un bărbat și câinele său se plimbau pe malul lacului Fish Lake din comitatul Sevier. La un moment dat, câinele i-a adus stăpânului său un bocanc de drumeție.

ADVERTISEMENT

În interiorul cizmei, bărbatul a găsit rămășițe scheletice umane, mai exact un picior, pe care l-a raportat imediat autorităților. Cizma a fost identificată ca fiind de o marcă fabricată doar în 1996, ceea ce i-a ajutat pe anchetatori să o lege de cazuri din acea perioadă.

Cum a dispărut David White

Care este însă povestea lui David White și ? Potrivit autorităților, White se dusese la Fish Lake pentru o excursie de pescuit planificată cu prietenii. După ce aceștia au anulat planul, el a decis să meargă singur și a închiriat o cameră de hotel în apropiere.

El a fost văzut ultima dată la lac înainte ca barca sa să fie găsită plutind pe apă. Pantofii și pălăria lui White au fost, de asemenea, descoperite în apropiere, sugerând că ar fi putut cădea peste bord.

Echipele de căutare și salvare au petrecut cinci zile cercetând lacul și zona înconjurătoare, dar nu au găsit nimic, cazul rămânând în cele din urmă nerezolvat. Acum însă, deși familia nu a primit toate răspunsurile, măcar există câteva clarificări.

„Dorim să mulțumim din suflet Biroului șerifului din comitatul Sevier, echipei SAR, detectivului sergent Pearson, detectivului sergent Larsen, șerifului Curtis și lui Gary de la Fishlake Lodge pentru sprijinul incredibil și eforturile neobosite.

De asemenea, suntem profund recunoscători persoanei și câinelui său care au găsit pantoful. Fără ei, nu am fi ajuns unde suntem astăzi”, a transmis Fiica lui White, Stefanie Bennett.

Ce se va întâmpla în continuare

Odată cu identificarea rămășițelor lui White, autoritățile au închis ancheta privind persoana dispărută. Nu sunt planificate alte eforturi de căutare în Fish Lake, arată .

În ceea ce privește circumstanțele morții lui White, acestea rămân oficial nedeterminate. Mai exact nici la acel moment și nici acum nu au existat dovezi ale unei crime.