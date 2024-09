A dispărut jumătate din suma pe care fostul premier Florin Cîțu o avea în conturi. Motivul pentru care salariul senatorului a scăzut

Senatorul PNL Florin Cîțu, fost premier între decembrie 2020 și noiembrie 2021, ministru al finanțelor (iulie-august 2021) și ministru al investițiilor și fondurilor europene (septembrie-noiembrie 2021), se află la al doilea mandat în Parlamentul României. Cîțu a ocupat și funcția de președinte al Senatului, în perioada noiembrie 2021 – iunie 2022.

Florin Cîțu are cu 370.000 lei mai puțin în conturi

În decembrie 2023, Florin Cîțu a fost pus sub acuzare pentru abuz în serviciu, împotriva Covid-19. El este acuzat că, în calitate de premier, ar fi aprobat două memorandumuri emise de Ministerul Sănătății, în baza cărora s-ar fi contractat un număr mult mai mare de doze de vaccin.

ADVERTISEMENT

Procurorii DNA susțin că Florin Cîțu ar fi facilitat conducerii Ministerului Sănătății să tranzacționeze și să ordonanțeze la plată achiziția în plus a unui număr de 43.359.892 doze vaccin în valoare de 825.636.678 euro fără TVA. În dosarul vaccinurilor mai sunt vizați Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, foști miniștri ai sănătății.

Florin Cîțu și-a completat ultima declarație de avere pe 12 iunie 2024, conform datelor consultate de FANATIK. Din document reiese că fostul premier deține suma de 370.000 lei, aflată într-un cont deschis în 2012 la Raiffeisen Bank. De asemenea, Cîțu mai are 500 lei într-un cont deschis în 2018 la Revolut.

ADVERTISEMENT

În declarația de avere din iunie 2023, Florin Cîțu a notat că are 740.000 lei în contul de la Raiffeisen, ceea ce înseamnă că, într-un an, au dispărut 370.000 lei, adică jumătate din sumă. În document nu apare vreun bun cumpărat de Cîțu în ultimul an și nici vreun împrumut acordat în această perioadă, deci fostul premier a cheltuit această sumă, de aproximativ 75.000 euro.

Florin Cîțu și-a împrumutat fratele cu 30.600 euro

În declarațiile de avere din ultimii ani, la rubrica împrumuturi acordate în nume personal, Cîțu a completat suma de 30.600 euro (aproximativ 155.00 lei). Acești bani i-au fost împrumutați fratelui său, George Cîțu, care locuiește la Râmnicu-Vâlcea. Florin Cîțu nu a specificat în nici un document la ce dată este scadent acest împrumut.

ADVERTISEMENT

Frații Cîțu au moștenit în 2013 , în comuna Voineasa, din județul Vâlcea. În 2012, Judecătoria Brezoi a obligat Comisia locală Voineasa de aplicare a legilor fondului funciar să reconstituie dreptul de proprietate al familiei Cîțu asupra a 40 de hectare de teren cu vegetație forestieră. Pădurea se află în muntele Puru, lângă stațiunea Transalpina Sky Resort, cel mai mare domeniu schiabil din România.

Comisia locală de fond funciar și Direcția silvică Vâlcea s-au opus acestor retrocedări, iar un dosar se mai află încă pe rol la Judecătoria Brezoi, după cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Pe lângă pădure, frații Cîțu au mai primit, prin donație, două terenuri în comuna vâlceană Golești (de 2.650 metri pătrați, respectiv de 4.865 metri pătrați).

ADVERTISEMENT

Salariul lunar al lui Florin Cîțu a scăzut cu 1.495 lei

Tot la Golești, Florin și George Cîțu au mai dobândit, printr-o donație efectuată în 2014, o casă de locuit de 121 metri pătrați, conform declarației de avere a senatorului PNL. Acesta deține un apartament de 130 metri pătrați în București, cumpărat în 2007. Cîțu nu are bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică.

La rubrica datoriilor, Florin Cîțu a consemnat două credite la ING Bank, contractate în 2007, unul de 65.690 euro (scadent în 2041), celălalt de 157.446 euro (scadent în 2042). La venituri anuale, Cîțu a completat suma de 131.412 lei, încasată de la Senatul României, ceea ce înseamnă un salariu lunar de 10.951 lei.

Conform declarației de avere din 2023, Florin Cîțu a încasat de la Senat suma de 149.360 lei (12.446 lei pe lună), astfel că salariul de parlamentar al lui Cîțu a scăzut cu 1.495 lei pe lună. Explicația este aceea că Florin Cîțu a fost și președinte al Senatului pînă în iunie 2022, funcție pentru care primea o remunerație suplimentară.