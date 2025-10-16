A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și a luat o decizie neașteptată. S-a mutat la 5.000 de km distanță

Fotbalistul italian Graziano Pelle a divorțat după 12 ani de și a luat o decizie neașteptată. Sportivul de 40 de ani s-a mutat la 5.000 de km distanță, la un an după despărțirea de modelul Viktoria Varga.

Unde s-a mutat Graziano Pelle, după divorțul de Viktoria Varga

Cunoscutul jucător Graziano Pelle, care a fost atacant de seamă pentru naționala Italiei, a luat o decizie complet neașteptată. La aproximativ 12 luni de când a pus capăt mariajului cu frumoasa Viktoria Varga a plecat din țara natală.

După separarea de ”cea mai frumoasă femeie din lume”, fotbalistul italian s-a stabilit într-o regiune extrem de frumoasă. La semnarea divorțului, după 12 ani de mariaj, acesta a decis că este timpul să facă o schimbare.

A hotărât să profite în permanență de vremea frumoasă și a ales să stea în Dubai. Cu toate acestea, fostul coechipier al lui Dennis Man și al lui Valentin Mihăilă la Parma locuiește la 5.000 de km distanță de locul în care muncește.

Graziano Pelle lucrează pentru clubul la care s-a format ca jucător de fotbal, și anume Lecce. Recent, a fost văzut la un meci al legendelor celor de la Feyenoord, formație pentru care a evoluat o perioadă de 2 ani.

„Trăiesc în Dubai, dar lucrez și pentru clubul meu din Italia, Lecce. Nu mă întorc foarte des aici (n.r.- în Olanda). E foarte special pentru mine. Când m-au sunat, am venit imediat.

Mă iubesc și eu la fel pe ei, pentru totdeauna”, a explicat fotbalistul italian, pentru tabloidul britanic . Decizia a venit la un an de când a divorțat de Viktoria Varga, supranumită ”cea mai frumoasă femeie din lume”.

Graziano Pelle și Viktoria Varga, divorț după 12 ani de relație

Viktoria Varga este cea care a anunțat că nu mai formează un cuplu cu . Separarea de Graziano Pelle s-a produs după un mariaj de 12 ani. Modelul a subliniat că își dorește înțelegere din partea presei.

În schimb, a transmis că a trăit numeroase momente plăcute de-a lungul relației amoroase cu jucătorul de 40 de ani. Modelul originar din Ungaria a oferit vestea pe social media, acolo unde are o comunitate mare de fani.

„Deși știți că nu vorbesc des de viața mea personală, cred că e corect să vă spun că eu și Graziano am hotărât să ne separăm. Cei 12 ani petrecuți împreună au fost plini de momente frumoase, pe care le vom păstra pentru totdeauna în inimile noastre.

Fac apel la înțelegerea și respectul vostru în aceste momente”, a scris frumoasa vedetă, pe contul de Instagram, mai arată sursa citată anterior.

Cine este Graziano Pelle

Graziano Pelle s-a născut San Cesario di Lecce, provincia Lecce. Fotbalistul italian este originar din Monteroni di Lecce. În copilărie a practicat dansul de societate, devenind campion național la categoria sub 12 ani, împreună cu sora sa, Fabiana.

Ulterior, și-a descoperit pasiunea pentru fotbal pentru că și tatăl său, Roberto, făcuse pași în această direcție. Bărbatul a fost atacant la Lecce în Seria C. Așa a început să joace pentru echipele de juniori ale clubului local Lecce.

A câștigat două titluri Campionato Primavera. De asemenea, în palmaresul său se găsește Coppa Italia Primavera în 2002. Jucătorul italian a debutat în Serie A pe 11 ianuarie 2004, în înfrângerea cu 1-2 suferită acasă împotriva echipei Bologna.

La momentul respectiv, a bifat doar două apariții de-a lungul sezonului. Apoi, Graziano Pelle a evoluat la cluburi precum Catania, Crotone, Cesena, AZ Alkmaar și Parma. A jucat și pentru Sampdoria, Feyenoord, Southampton și SD Luneng.

În aceeași notă, la naționala Italiei a adunat 20 de selecții și 9 goluri. În momentul în care a semnat cu Shandong Luneng din China a primit un salariu anual de 16 milioane de euro pe an. În 132 de apariții, a marcat de 63 de ori. În plus, fotbalistul a oferit 24 de pase decisive.