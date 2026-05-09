A divorțat la finalul lui 2025, dar acum iubește din nou. Vestea momentului despre prietena Soranei Cîrstea

ADVERTISEMENT

După aproape 10 ani de căsnicie Ana Ivanovic a divorțat la finalul lui 2025. Jucătoarea de tenis de origine sârbă iubește din nou, la numai câteva luni după ce s-a separat de fostul jucător al lui Bayern Munchen şi al naţionalei Germaniei.

Amica Soranei Cîrstea are un nou partener de viață, după divorț

Ana Ivanovic (38 ani) a trecut peste despărțirea de fostul soț, Bastian Schweinsteiger (41 ani). Tenismena și sportivul , din cauza infidelității. Fostul lider WTA din anul 2008 a aflat că este înșelată, descoperind astfel că partenerul de viață este în vacanță cu o altă femeie.

ADVERTISEMENT

dintre fostul număr 1 în tenis și campionul mondial se numește Silva Kapitanova. La aflarea acestei vești vedeta de origine sârbă a luat decizia să se mute în Mallorca, Spania. Îi are alături pe cei trei copii din relația cu fostul internațional german, preferând să se concentreze pe familie.

Amica Soranei Cîrstea a hotărât să fie discretă în ceea ce privește viața personală. Cu toate acestea, s-a aflat că iubește din nou, la doar câteva luni de la divorț. Cunoscuta jucătoare de tenis nu a stat prea mult timp singură, însă de această dată nu a făcut publică identitatea bărbatului care o face fericită.

ADVERTISEMENT

„Ana își dorește liniște, s-a săturat de senzațional după tot ce a trecut. Este conștientă de cât de important este să-și păstreze viața privată doar pentru ea. De data aceasta nu are nicio intenție să-și împărtășească fericirea cu întreaga lume.

ADVERTISEMENT

Sau cel puțin nu până nu va fi complet convinsă de alegerea făcută”, a declarat o sursă din anturajul Anei Ivanovic, potrivit . Mai mult decât atât, presa din Serbia susține că actualul partener nu face parte din lumea sportului.

ADVERTISEMENT

Prietene, dar rivale pe teren

Ana Ivanovic și Sorana Cîrstea (36 ani) au o relație foarte frumoasă, fiind destul de apropiate. Sunt prietene bune, însă pe teren cele două tenismene sunt rivale. Până acum au jucat una împotriva alteia de patru ori, meciurile având loc înainte ca fosta soție a internaționalului german să se retragă.

Românca a câștigat o singură dată, în timp ce sârboaica și-a adjudecat trei partide. În aceeași notă, fosta jucătoare a întâlnit-o de-a lungul carierei sale și pe Simona Halep. Cele două au fost adversare de 6 ori, șatena de 38 de ani câștigând 4 meciuri. În palmaresul ei se găsesc15 titluri WTA, printre care se numără și Roland Garros.

ADVERTISEMENT

Cariera în tenis i-a adus câștiguri destul de mari. Ana Ivanovic a reușit să adune peste 15,5 milioane de dolari din premii. Are contracte de imagine extrem de bune, unul dintre ele fiind încheiat pe viață. Acesta se ridică la valoarea de 100 de milioane de dolari.