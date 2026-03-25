A doua echipă din Superligă care va avea al patrulea antrenor pe bancă în acest sezon! Schimbarea se va oficializa după Turcia-România

Eugen Neagoe nu va mai conduce Petrolul la reluarea campionatului, după pauza prilejuită de echipa națională. Geană și conducerea ploieștenilor sunt foarte aproape să încheie relația contractuală, tehnicianul de 58 de ani având și probleme personale, în afara celor de la echipă.
Înaintea meciului pierdut cu Metaloglobus, scor 0-1, a doua înfrângere consecutivă din play-out, Neagoe a aflat că i-a decedat mama. A condus echipa, apoi a plecat acasă descumpănit atât de situația echipei sale și afectat de vestea decesului.
Trecând printr-o situație delicată, atât personal, cât și profesional, el își va rezilia amiabil angajamentul, parafarea înțelegerii fiind o chestiune de zile. Neagoe va fi fost al treilea antrenor al Petrolului în acest sezon, după Liviu Ciobotariu și Carmel Bărbulescu, ultimul fiind doar interimar o etapă.
Bilanțul lui Neagoe pe banca Petrolului înseamnă 6 victorii, 8 egaluri și 8 înfrângeri. Ploieștenii sunt echipa cu cel mai slab atac din Superliga României, marcând 24 de goluri în 32 de meciuri și au căzut pe loc de baraj.
Doar CFR Cluj a mai avut patru antrenori pe bancă în acest sezon, socotindu-l și pe Ovidiu Hoban, care a asigurat interimatul o etapă. În acest moment, doar șase echipe mai au în funcție tehnicianul care a început sezonul, iar cel mai vechi antrenor din Superligă a ajuns să fie Robert Ilyeș, care a preluat Csikszereda în 2023.
În locul lui Neagoe, la Petrolul revine Mehmet Topal, schimbarea urmând a se oficializa după meciul Turcia-România. Topal este la Istanbul unde urmează cursurile Pro și va fi în tribună la meciul echipelor naționale. Turcul a mai antrenat Petrolul în două mandate, ambele în sezonul trecut și a păstrat o relație excelentă atât cu șefii ploieștenilor, cât și cu fanii.
Fostul internațional turc (81 selecții) a fost dorit și de Hermannstadt, după plecarea lui Măldărășanu, dar s-a aflat și pe lista celor de la CFR Cluj, atunci când s-a renunțat la Mandorlini. El a refuzat ambele oportunități, considerând că momentan nu poate antrena altă echipă din România, exceptând Petrolul.
CFR Cluj: Dan Petrescu, Andrea Mandorlini, Ovidiu Hoban (interimar), Daniel Pancu
Petrolul: Liviu Ciobotariu, Carmel Bărbulescu (interimar), Eugen Neagoe
Hermannstadt: Marius Măldărășanu, Valentin Negru (interimar), Dorinel Munteanu
FC Botoșani: Leo Grozavu, Nicu Roșca (interimar), Marius Croitoru
FCSB: Elias Charalambous, Mirel Rădoi
U Cluj: Ioan Ovidiu Sabău, Cristiano Bergodi
Universitatea Craiova: Mirel Rădoi, Filipe Coelho
Oțelul: Laszlo Balint, Stepjan Tomas
Unirea Slobozia: Andrei Prepeliță, Claudiu Niculescu
Metaloglobus: Mihai Teja, Florin Bratu
Robert Ilyeș (Csikszereda) – în funcție din 19 martie 2023
Zeljko Kopic (Dinamo) – în funcție din 1 decembrie 2023
Bogdan Andone (FC Argeș) – în funcție din 23 septembrie 2024
Costel Gîlcă (Rapid) – în funcție din 3 iunie 2025
Ianis Zicu (Farul) – în funcție din 4 iunie 2025
Adrian Mihalcea (UTA) – în funcție din 5 iunie 2025