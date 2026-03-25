A doua echipă din Superligă care va avea al patrulea antrenor pe bancă în acest sezon! Schimbarea se va oficializa după Turcia-România

Eugen Neagoe nu va mai conduce Petrolul la reluarea campionatului, după pauza prilejuită de echipa națională. Geană și conducerea ploieștenilor sunt foarte aproape să încheie relația contractuală, tehnicianul de 58 de ani având și probleme personale, în afara celor de la echipă.

Eugen Neagoe nu va continua la Petrolul

Înaintea meciului pierdut cu Metaloglobus, scor 0-1, a doua înfrângere consecutivă din play-out, Neagoe a aflat că i-a decedat mama. A condus echipa, apoi a plecat acasă descumpănit atât de situația echipei sale și afectat de vestea decesului.

, el își va rezilia amiabil angajamentul, parafarea înțelegerii fiind o chestiune de zile. Neagoe va fi fost al treilea antrenor al Petrolului în acest sezon, după Liviu Ciobotariu și Carmel Bărbulescu, ultimul fiind doar interimar o etapă.

Doar CFR Cluj a mai avut patru antrenori pe bancă

Bilanțul lui Neagoe pe banca Petrolului înseamnă 6 victorii, 8 egaluri și 8 înfrângeri. Ploieștenii sunt echipa cu cel mai slab atac din Superliga României, marcând 24 de goluri în 32 de meciuri și au căzut pe loc de baraj.

Doar CFR Cluj a mai avut patru antrenori pe bancă în acest sezon, socotindu-l și pe Ovidiu Hoban, care a asigurat interimatul o etapă. În acest moment, doar șase echipe mai au în funcție tehnicianul care a început sezonul, iar cel mai vechi antrenor din Superligă a ajuns să fie

Mehmet Topal, antrenorul lupilor pentru a treia oară

În locul lui Neagoe, la Petrolul revine Mehmet Topal, schimbarea urmând a se oficializa după meciul Turcia-România. Topal este la Istanbul unde urmează cursurile Pro și va fi în tribună la meciul echipelor naționale. Turcul a mai antrenat Petrolul în două mandate, ambele în sezonul trecut și a păstrat o relație excelentă atât cu șefii ploieștenilor, cât și cu fanii.

Fostul internațional turc (81 selecții) a fost dorit și de Hermannstadt, după plecarea lui Măldărășanu, dar s-a aflat și pe lista celor de la CFR Cluj, atunci când s-a renunțat la Mandorlini. El a refuzat ambele oportunități, considerând că momentan nu poate antrena altă echipă din România, exceptând Petrolul.

Antrenorii din Superligă în 2025-2026

CFR Cluj: Dan Petrescu, Andrea Mandorlini, Ovidiu Hoban (interimar), Daniel Pancu

Petrolul: Liviu Ciobotariu, Carmel Bărbulescu (interimar), Eugen Neagoe

Hermannstadt: Marius Măldărășanu, Valentin Negru (interimar), Dorinel Munteanu

FC Botoșani: Leo Grozavu, Nicu Roșca (interimar), Marius Croitoru

FCSB: Elias Charalambous, Mirel Rădoi

U Cluj: Ioan Ovidiu Sabău, Cristiano Bergodi

Universitatea Craiova: Mirel Rădoi, Filipe Coelho

Oțelul: Laszlo Balint, Stepjan Tomas

Unirea Slobozia: Andrei Prepeliță, Claudiu Niculescu

Metaloglobus: Mihai Teja, Florin Bratu

Antrenori neschimbați în acest sezon

Robert Ilyeș (Csikszereda) – în funcție din 19 martie 2023

Zeljko Kopic (Dinamo) – în funcție din 1 decembrie 2023

Bogdan Andone (FC Argeș) – în funcție din 23 septembrie 2024

Costel Gîlcă (Rapid) – în funcție din 3 iunie 2025

Ianis Zicu (Farul) – în funcție din 4 iunie 2025

Adrian Mihalcea (UTA) – în funcție din 5 iunie 2025