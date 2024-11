A doua noapte de proteste violente în Georgia, după ce guvernul pro-rus a suspendat negocierile pentru aderarea la UE

Mii de protestatari au revenit pe străzile din Tbilisi pentru a protesta împotriva deciziei guvernului de a suspenda negocierile de aderare cu Uniunea Europeană. Vineri, demonstranții au scandat „trădătorii” și au afișat fotografii ale jurnaliștilor despre care spun că au fost bătuți de poliție în timpul protestelor din noaptea precedentă.

A doua noapte de proteste în Georgia

Pentru a doua noapte consecutiv, poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva demonstranților. Anterior, peste 100 de diplomați și funcționari publici din Georgia au semnat o scrisoare deschisă în care afirmă că decizia guvernului de a suspenda negocierile cu UE nu corespunde intereselor strategice ale Georgiei.

În apărarea deciziei sale, prim-ministrul Irakli Kobakhidze a acuzat UE de „șantaj”, după ce legislatorii UE au cerut repetarea alegerilor parlamentare de luna trecută din Georgia. Aceștia au invocat „nereguli semnificative”.

Din 2012, Georgia a fost guvernată de Visul Georgian, un partid despre care criticii spun că a încercat să îndepărteze țara de UE și să o apropie de Rusia. Partidul a revendicat victoria în alegerile de luna trecută, dar deputații opoziției boicotează noul parlament, invocând fraude, în timp ce președintele țării, Salome Zourabichvili, a calificat parlamentul unipartid drept „neconstituțional”.

Joi, Parlamentul European a susținut o rezoluție care descrie alegerile drept cea mai recentă etapă în „criza democratică care se agravează” din Georgia și care afirmă că partidul de guvernământ este „pe deplin responsabil”. Acesta și-a exprimat îngrijorarea în special cu privire la rapoartele privind intimidarea alegătorilor, cumpărarea și manipularea voturilor și hărțuirea observatorilor.

Parlamentul European a solicitat, de asemenea, sancțiuni împotriva prim-ministrului Georgiei și a altor oficiali la nivel înalt, inclusiv a fondatorului miliardar al partidului de guvernământ, Bidzina Ivanishvili.

În urma rezoluției, prim-ministrul Georgiei a declarat că guvernul său „a decis să nu aducă pe ordinea de zi problema aderării la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028”. El a declarat că Georgia va continua să solicite aderarea la UE, dar cu „demnitate” și în propriile condiții.

Kobakhidze a criticat, de asemenea, la adresa guvernului georgian.

În replică, mii de protestatari pro-UE au început joi să manifesteze în fața birourilor visului georgian din orașele Tbilisi și Kutaisi. Protestatarii consideră decizia guvernului drept o trădare a unei aspirații naționale. Obiectivul integrării europene este înscris în Constituția Georgiei.

Intervenție violentă a forțelor de ordine împotriva protestatarilor

În timpul primei nopți de proteste, poliția a folosit bastoane, gaze lacrimogene și tunuri cu apă după ce manifestanții au baricadat unele străzi din Tbilisi. Ministerul de Interne din Georgia a declarat că protestatarii au recurs la provocări în mai multe rânduri, deteriorând infrastructura și „rănind grav” 32 de ofițeri de poliție.

Numărul exact al protestatarilor răniți nu este cunoscut, dar un membru al grupului de opoziție Coaliția pentru schimbare a declarat că unul dintre membrii săi, Nana Malashkhia, are nasul spart. „În timpul represiunii, ne-am adăpostit într-o farmacie, dar forțele speciale au dat buzna după noi. Dacă nu ar fi fost prezența mass-media, ne-ar fi bătut până la moarte”, a declarat Giorgi Butikashvili pentru BBC.

Imaginile difuzate pe rețelele de socializare au arătat, de asemenea, cum un jurnalist de la postul de televiziune Formula, aflat în opoziție, a fost bătut crunt de poliție. Au fost vizați și alți reprezentanți ai mass-media care purtau etichete de presă clar marcate.

Vineri, ambasadorul UE în Georgia . Pawel Herczynski a declarat că aceasta contrazice politica guvernelor anterioare și dorințele marii majorități a populației. Sondajele publice au arătat că mai mult de 80% dintre georgieni văd viitorul țării lor ca parte a Uniunii Europene.

„Visul georgian nu a câștigat alegerile. A organizat o lovitură de stat”, a declarat Shota Sabashvili, în vârstă de 20 de ani, pentru agenția de presă AFP. „Nu există niciun parlament sau guvern legitim în Georgia. Nu-l vom lăsa pe acest prim-ministru autoproclamat să ne distrugă viitorul european”.

Aderarea la UE, stopată de Rusia

Georgia are statutul oficial de candidat la UE din 2023. Cu toate acestea, Bruxelles-ul a oprit deja procesul de aderare la începutul acestui an din cauza unei legi de tip rusesc care vizează organizațiile acuzate că „urmăresc interesele unei puteri străine”.

Kobakhidze a declarat că Georgia va continua să pună în aplicare reformele necesare pentru aderare și că intenționează în continuare să adere până în 2030, dar a adăugat că este „esențial ca UE să ne respecte interesele naționale și valorile tradiționale”.

Fostul președinte georgian Giorgi Margvelashvili a declarat pentru că țara se află la un moment de cotitură „fără precedent”.

„De când am devenit independenți, în urmă cu 30 de ani, am fost în mod clar pro-occidentali, am fost în mod clar pro-NATO și pro-UE și acest lucru a unit orice guvern care a fost în vigoare”.

Dar acum, a adăugat el, există un efort „din partea grupului de oameni care controlează puterea la Tbilisi și Kremlin pentru a aduce Georgia cât mai repede posibil pe orbita rusă”.

Ambasadorul Georgiei în Bulgaria a demisionat, de asemenea, în semn de protest. Otar Berdzenishvili a declarat că, de-a lungul unei cariere de două decenii, a lucrat intens la progresul integrării Georgiei în UE.

„Eforturile noastre neobosite nu trebuie să fie zdruncinate sau compromise sub nicio formă. Nu, violență împotriva liberului arbitru al protestatarilor pașnici, solidaritate deplină cu ei”.