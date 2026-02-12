A doua opinie medicală, gratuită pentru românii asigurați. Medicii de familie avertizează: „Avem resurse limitate”

ADVERTISEMENT

Parlamentul a adoptat, miercuri, 11 februarie, o lege care completează Legea drepturilor pacientului, iar consultația pentru a doua opinie va deveni gratuită pentru românii asigurați. Astfel, cei care suferă de afecțiuni grave și care sunt suspecți de anumite boli grave vor putea merge la un al doilea doctor fără să plătească. Medicii de familie avertizează, totuși, cu privire la riscuri.

A doua opinie va fi gratuită pentru pacienții asigurați

„Pacientul are dreptul de a fi direcţionat şi programat la următoarea consultaţie sau investigaţie necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unităţii medicale în care s-a desfăşurat consultaţia. Toate persoanele asigurate au dreptul la a doua consultaţie medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obţine a doua opinie medicală pe baza investigaţiilor medicale existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată”, scrie în justificarea care însoțește inițiativa legislativă.

ADVERTISEMENT

În expunerea de motive se subliniază faptul că „această măsură vine în sprijinul pacienților, reducând timpul de așteptare și incertitudinile în parcursul diagnsotic și contribuind la o mai bună coordonare a actului medical”. De asemenea, „se urmărește consolidarea încrederii în actul medical”.

„Dreptul la a doua opinie este o practică internațională recunoscută, care permite pacientului să consulte un alt specialist pe baza investigațiilor deja efectuate a unora suplimentare, fără a fi nevoit să repornească întregul proces”, se mai arată în expunerea de motive.

ADVERTISEMENT

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților cu 284 de voturi „pentru”, un vot „contra” și o abținere. Acum legea urmează să fie trimisă spre promulgare președintelui României.

ADVERTISEMENT

Medicii de familie vorbesc și despre riscuri

Pe acest subiect, FANATIK a luat legătura cu președintele Asociației Medicilor de Familie din Cluj, dr. Emiliana Costiug. Aceasta a declarat faptul că este dreptul asiguratului să beneficieze de o a doua opinie atunci când diagnosticul poate fi unul grav. Cu toate acestea, ea subliniază că așa s-ar aglomera și mai mult lista de programări a medicilor care și așa sunt în deficit.

„Problema este cu pacienții care aleargă după trimiteri, care aleargă de la un medic la altul într-un sistem medical oricum foarte aglomerat, cu foarte puțin personal, cu deficit de medici și de asistente, din ce în ce mai greu de suportat și nu știu, nu văd cum ar putea asigura și această a doua opinie în condițiile în care, mă rog, toți asigurații ar avea dreptul să facă așa. Adică vor crește foarte mult și consultațiile la medicul de familie pentru reevaluare și trimitere și la nivelul ambulatorului de specialitate.

ADVERTISEMENT

Oricum, e nevoie de o campanie de informare mai întâi în care pacienții și asigurații trebuie să-și cunoască și obligațiile, nu numai drepturile. Adică e foarte important să înțeleagă că un bilet de trimitere se obține atunci când medicul de familie sau medicul specialist consideră asta necesar”, a declarat medicul Emiliana Costiug.

Medicul de familie susține că prin această campanie de informare „multe din solicitările absurde sau nepotrivite ar dispărea”, în contextul în care „deja trăim, cumva, o situație anormală, aceea de a solicita bilet de trimitere că și-l doresc”. În același timp, dr. Costiug menționează că au nevoie foarte mare de această nouă lege.

„Avem resurse limitate, avem un deficit de personal, trebuie să ne descurcăm cu ceea ce avem și în condițiile acestea eu zic că a doua opinie trebuie foarte bine cântărită și justificată”, a mai susținut dr. Emiliana Costiug.

„E mai bine pentru toată lumea”

FANATIK a luat legătura și cu președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), Radu Gănescu. Acesta a precizat că această nouă reglementare reprezintă un „beneficiu pentru că de multe ori vorbim de după foarte multe luni sau mulți ani”. În acest context, Radu Gănescu subliniază că această lege ar reduce numărul de erori de diagnostic.

„Ei au nevoie de acces la specialiști și nu de fiecare dată ajungi din prima la medicul care trebuie. Vedem cu toții că, de obicei, avem simptomatologie apropiate, dar diagnosticele pot fi foarte diferite. Cumva este nevoie ca acești pacienți să beneficieze și de a doua consultație mai mult din punctul de vedere al găsirii rapide a unei soluții terapeutice. Cumva cred că e mai bine pentru toată lumea.

În primul rând e bine pentru pacient că dacă are nevoie, poate ajunge la a doua consultație și atunci poate găsi o soluție. Dar cred că e bine și pentru sistemul de sănătate, pentru că noi dorim ca acești pacienți să-i tratăm cât mai repede. Dacă un pacient ajunge într-o stare mult mai gravă cu complicația patologiei respective, cumva costurile pentru sistemul de sănătate sunt mult mai mari. Inclusiv cu pierderea de vieți”, a declarat președintele COPAC.