Gigi Becali a răbufnit! Prima reacţie după ce intrase în silenzio stampa, la 12 ore după umilinţa din Botoşani – FCSB 3-1! Critici dure pentru un jucător: „A făcut un cadou. Aiurea”

. Campioana en-titre a fost depășită total de trupa moldavă, iar Gigi Becali l-a mitraliat pe unul dintre jucătorii săi.

Gigi Becali, acid la adresa unuia dintre jucătorii săi

FCSB trăiește unul dintre cele mai negre începuturi de sezon în campionatul României. Bucureștenii au uitat gustul victoriei și pierd etapă de etapă puncte contra unor formații pe care le învingea sezoanele trecute. La scurt timp după finalul meciului, Gigi Becali a intrat în direct la TV, însă, extrem de supărat, a închis telefonul după doar câteva zeci de scunde.

La 12 ore după eșecul de la FC Botoșani, Gigi Becali a revenit și l-a criticat pe unul dintre fotbaliștii săi. Mai exact, latifundiarul din Pipera și-a îndreptat discursul vehement către Mihai Popescu, pe care l-a găsit vinovat la încasarea primului gol.

„A făcut un cadou și ne-au egalat!”

„Nu ai ce să mai zici. Noi am condus meciul, am dat gol, după care a făcut Popescu un cadou și ne-au egalat. El dacă nu sărea, nu era problemă. El trebuia să stea și venea mingea în el.

S-a aplecat ca să se ducă mingea în poartă. Al doilea gol a venit tot așa aiurea. Se întâmplă, ce să facem!”, a spus Gigi Becali despre Mihai Popescu la

Pentru FCSB urmează un nou meci important. Bucureștenii vor întâlni, în deplasare, Go Ahead Eagles în prima etapă din Europa League. Partida va avea loc joi, 25 septembrie, de la 19;45.