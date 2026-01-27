A durat doar 30 de secunde! Ce a făcut Adrian Șut la meciul lui Al-Ain. Gestul mijlocașului l-ar fi enervat teribil pe Gigi Becali. Video

Adrian Șut, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, s-a transferat în această iarnă la Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. Gigi Becali a încasat 1,5 milioane de euro în schimbul jucătorului. Internaționalul român a bifat a doua sa prezență la noua echipă, iar acesta a ieșit negativ în evidență.
Dacă în prima sa partidă pentru Al-Ain a fost titular, Adrian Șut s-a aflat doar pe banca de rezerve în duelul cu Ittihad Kalba, fosta echipă a lui Alexandru Cicâldău, în etapa 14 din campionatul Emiratelor Arabe Unite, scor 3-1 pentru echipa românului.
Fostul fotbalist de la FCSB a fost introdus pe teren în minutul 76, în momentul în care echipa sa conducea cu scorul de 2-1. Adrian Șut a avut ghinionul să intre în momentul în care Ittihad Kalba se afla în atac, iar acesta a recurs la un gest firesc.
Mai exact, Adrian Șut a văzut cartonașul galben în minutul 77, la doar 30 de secunde după ce a intrat pe teren. Mijlocașul a faultat din spate un adversar de la Ittihad Kalba. Dacă ar fi fost în continuare la FCSB, avertismentul lui Șut nu i-ar fi picat deloc bine lui Gigi Becali.
În cele din urmă gestul făcut de Adrian Șut nu a influențat în mod negativ rezultatul final. Al-Ain s-a impus cu scorul de 3-1 și a revenit astfel pe poziția de lider în EAU. În ciuda cartonașului galben primit, mijlocașul român a fost evaluat cu nota 6,6 la finalul partidei.
FANATIK a anunțat în premieră faptul că Adrian Șut se va transfera de la FCSB. Aflat în cantonamentul din Antalya, mijlocașul a primit o ofertă consistentă din partea Al-Ain și a decis astfel să plece.
Adrian Șut a părăsit-o pe FCSB după 5 sezoane și jumătate. Profitul este unul consistent, Gigi Becali achiziționându-l pe Șut din postura de jucător liber de contract, iar acum vânzarea a implicat 1,5 milioane de euro.
FANATIK a anunțat în exclusivitate că Adrian Șut va încasa un salariu anual de 1 milion de euro la Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite.