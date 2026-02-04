Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000 de mici dacă ajung în finală”. Exclusiv

Laurențiu Reghecampf are o situație foarte bună la Al Hilal Omdurman și a făcut o promisiune în direct. Ce tradiție de la Steaua va repeta la echipa din Rwanda.
Mihai Dragomir
04.02.2026 | 11:15
EXCLUSIV FANATIK
Laurențiu Reghecampf face grătar cu 1.000 de mici dacă pune mâna pe marele trofeu. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Laurențiu Reghecampf a preluat-o vara trecută pe Al Hilal Omdurman și are un parcurs foarte bun până acum. Ce tradiție de la Steaua va aplica și la echipa actuală dacă îndeplinește o condiție importantă.

Tradiția continuă. Ce va face Laurențiu Reghecampf la Al Hilal Omdurman

Laurențiu Reghecampf a lăsat în spate România și se concentrează din plin acum pe ceea ce are de făcut la Al Hilal Omdurman. Antrenorul român are o serie foarte bună de rezultate în ultima perioadă.

După succesul cu Mamelodi în Liga Campionilor Africii, tehnicianul a vorbit despre atmosfera de la echipa sa și a promis că, dacă va câștiga competiția, va face personal un grătar cu 1.000 de mici la meniu.

„La mine a fost mediatizată aiurea chestia asta cu grătarele. Au ieșit informații în presă aiurea, când nu trebuia. Lucrurile astea se fac la toate echipele, dar nu sunt mediatizate cum au fost în cazul meu. 

Clar că facem. Doar că aici se fac petrecerile altfel, cu miel. Este mentalitatea arăbească. Am și mulți străini, aproape 12 jucători de altă naționalitate. Nu sunt musulmani majoritatea, dar se fac grătare. Ieșim cu băieții când e cazul. Rwanda nu este o țară musulmană.

N-am apucat să mâncăm mici. Avem ceva pe aici, un măcelar nemțesc, dar la mici nu am ajuns încă. Să ajung în finală și fac eu 1.000 de mici. Finala din Champions League-ul african se joacă tur-retur”, a spus inițial antrenorul român.

Laurențiu Reghecampf se umple de bani la Al Hilal Omdurman. Ce condiție trebuie să îndeplinească antrenorul român, de fapt

Tehnicianul român se poate îmbogăți dacă o face pe Al Hilal Omdurman noua regină a continentului African. Acesta a spus că are bonusuri importante dacă câștigă Champions League, precizând că antrenează o echipă cu resurse financiare foarte mari.

„Nu îmi place să vorbesc despre prime. Nu îmi face plăcere. Sumele, mai ales la o echipă mică cu șanse mici de a câștiga, atunci când încearcă să semneze cu un antrenor, să îl convingă, sunt mari. Din punct de vedere al bonusurilor sunt bine, doar să câștig eu finala. Ești tot într-o zonă din Arabia. Eu sunt la o echipă foarte, foarte bogată”, a mai spus Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

Clasament Liga Campionilor CAF, grupa C

Laurențiu Reghecampf a reușit să își ducă echipa pe primul loc în grupa din Liga Campionilor Africii. Echipa românului mai are încă două meciuri de jucat (retururile cu Eloi Lupopo și MC Alger). Iată ierarhia completă:

  • Al-Hilal 8 pct.
  • Mamelodi 5 pct.
  • FC Saint Eloi Lupopo 4 pct.
  • MC Alger 1 pct.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
