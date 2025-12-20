„A explodat avionul de bucurie”. Reacție uluitoare a jucătorilor de la Steaua când au căzut cu Rapid în Cupa UEFA. „Dubla care a rupt România în două!”

ADVERTISEMENT

Rivalitatea dintre Steaua și Rapid este una istorică în fotbalul românesc, însă apogeul acestui duel a fost, cu siguranță, dubla pe care cele două au disputat-o în sferturile Cupei UEFA din sezonul 2005/2006.

Rezultatele sunt în favoarea Rapidului, însă giuleștenii au pierdut aproape toate meciurile importante

Din momentul în care Steaua s-a „demilitarizat”, Rapid a fost una dintre echipele contra căreia Steaua, care a devenit mai apoi FCSB, a obținut foarte greu victorii. La emisiunea „Oldies But Goldies”, Andrei Vochin a analizat meciurile dintre cele două din 1998 și până în prezent și a tras concluzia: Rapid este echipa cu mai multe victorii, dar cu mai puține performanțe.

„Din momentul în care Steaua n-a mai fost o echipă militarizată, ci una privată, Rapid are palmaresul în favoarea ei. În 27-28 de ani, Rapid o conduce pe FCSB… sau pe Steaua privată, să zicem așa. Sunt 55 de jocuri în campionat, în Cupa României, în Cupa Ligii, în Supercupa României și Cupa UEFA, dintre care Rapid are 17 victorii, iar FCSB 14. Deși palmaresul este în favoarea ei, în meciurile directe, în momentul în care au jucat meciuri ce au contat cu adevărat, Rapid a câștigat doar o Supercupă a României. În campionat, de fiecare dată când s-au luptat la titlu, FCSB a făcut ce a făcut și a dat-o pe Rapid la o parte. La fel când s-au întâlnit și în Cupa UEFA. Singura finală de Cupa României dintre cele două a fost câștigată de FCSB la penalty-uri.

Singura dată când Rapid a câștigat direct în fața Stelei și a dobândit ceva a fost în Supercupa României din 1999. A fost și cea mai mare victorie a giuleștenilor contra Stelei privatizate. Mircea Lucescu antrenor la Rapid, iar la FCSB director tehnic Emeric Ienei, antrenor principal Mihai Stoichiță. 5-0 pentru Rapid a fost în acel meci, cu trei goluri marcate de Sergiu Radu și două goluri date de Marius Măldărășanu”, a explicat Andrei Vochin la emisiunea „Oldies But Goldies”.

Echipele din Rapid – Steaua 5-0 în Supercupa României din 1999

Rapid: Marius Bratu – Mugur Bolohan, Daniel Chiriță, Nae Stanciu, Dorel Mutică – Marius Măldărășanu, Dănuț Lupu, Narcis Răducan (Constantin Schumacher din min. 60 ), Ionuț Voicu – Ovidiu Maier (Sorin Oncică din min. 54), Sergiu Radu (Dumitru Târțău din min. 72)

Steaua: Dumitru Hotoboc – George Ogăraru, Alexandru Zotincă, Marius Baciu, Valeriu Bordeianu – Ionuț Luțu, Erik Lincar, Ionel Dănciulescu, Marius Iordache (Laurențiu Reghecampf din min. 62) – Cristian Ciocoiu, Marius Luca

Cum arătau în acea perioadă, de fapt, Steaua și Rapid cu cei mai importanți jucători în teren

Deoarece în echipele nu forțau atât de tare în Supercupa României, cele două formații prezentate nu erau neapărat cel mai bun „prim 11” pe care cele două echipe îl puteau alinia la vremea respectivă. Andrei Vochin a dezvăluit că meciul din finala Cupei României arată cele două echipe în splendoarea lor:

„În Supercupa României nu se băgau mereu cele mai bune echipe. Dacă e să ne luăm după un meci de referință, în care echipele să fie cât de cât apropiate de formula de bază, ne putem uita la finala Cupei României din 1999, încheiată 2-2, atunci Rapid îi avea pe:Lobonț, Stanciu, Nanu, Bolohan, Barbu (Bundea), Ionel Ganea (Șumudică), Lupu (Pancu), Rednic, Măldărășanu, Sabău și Iencsi.

În partea cealaltă Ritli în poartă, Matei, Belodedici, Lăcătuș, Ciocoiu (Militaru), Baciu, Duro (Trică), Roșu, Szekely, Dănciulescu (Luțu), Lincar. Asta era echipa, în ordinea numerelor de pe tricouri. Meciul s-a terminat 2-2, pentru Steaua înscriind Ciocoiu și Belodedici, în timp ce pentru Rapid a marcat Barbu de două ori. La penalty-uri, cei ce au ratat au fost Bundea și Pancu”, a dezvăluit Andrei Vochin.

Steaua și Rapid, parcurs fabulos în Cupa UEFA până în momentul sferturilor de finală. Ce adversari au depășit cele două echipe

Cele două echipe au fost nevoite să depășească formații din cele mai bune campionate ale lumii pentru a continua până în momentul istoric al fotbalului românesc:

Cosmin Olăroiu, cu Steaua București, și Răzvan Lucescu, alături de Rapid, au trimis acasă echipe precum Betis Sevilla, Heerenveen, Hambrug sau Hertha Berlin: „Răzvan Lucescu și Cosmin Olăroiu erau vecini. Ieșeau în curte și se vedeau unul pe celălalt. Este singura dată când două echipe românești s-au întâlnit la nivelul ăsta. Parcursul a fost uluitor. Steaua a câștigat grupa fără să primească gol și a jucat cu Lens (Franța), Sampdoria (Italia), Hertha Berlin (Germania) și Halmstadt (Suedia). Au făcut două de 0-0 acasă, au bătut pe Lens cu 4-0 și pe Halmstadt cu 3-0.

Ca să intre în grupă, Rapid a trebuit s-o elimine pe Feyenoord, iar Steaua pe Valerenga. Giuleștenii au avut în grupă pe Sahtior Donețk (Ucraina), celebrul meci între Răzvan și Mircea Lucescu, când l-a pupat pe creștet, Stuttgart (Germania), PAOK Salonic (Grecia) și Rennes (Franța). Au câștigat și ei grupa și au mers mai departe. Steaua a avut puțin mai mult noroc și a jucat cu Heerenveen mai departe, iar Rapid a jucat cu Hertha. S-a ajuns în optimile de finală ca Steaua să joace cu Betis Sevilla, iar Rapid cu Hamburg. Steaua făcuse 0-0 cu Betis, iar Rapid a câștigat 2-0 în tur, la București. La returul de la Sevilla, eu am fost acolo ca jurnalist. Rapid a jucat cu o zi înaintea Stelei. În timpul antrenamentului oficial, Rapid juca cu Hamburg. În momentul în care meciul s-a terminat și Rapid a obținut calificare prin golul în deplasare, deși a pierdut cu 3-1, alea de 24 de ore s-au simțit pline de tensiune și frică.

Steaua a câștigat 3-0 acolo, cu un Bănel Nicoliță care a dat două goluri și a făcut un meci senzațional. În momentul acela mie mi s-a părut că accesul în sferturi alături de Rapid a fost mai important decât că au eliminat-o în sine pe Betis Sevilla”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies But Goldies”.

Andrei Vochin, detalii fabuloase din avionul Stelei. Ce s-a întâmplat când s-a aflat că Steaua va juca cu Rapid

După victoria răsunătoarea de la Sevilla, Steaua se întorcea spre București și își aștepta viitoarea adversară. Tragerile la sorți aveau loc chiar în timpul zborului, iar Andrei Vochin s-a aflat în aceeași aeronavă cu jucătorii, care au izbucnit în țipete de bucurie la aflarea veștii că îi vor întâlni pe rivalii de la Rapid:

„Eu am venit spre țară cu avionul cu Steaua. Eu eram singurul din toată delegația care nu voia ca Steaua să cadă cu Rapid, deoarece credeam că au ambele posibilitatea să meargă în semifinale. În rest, tot avionul voia să cadă cu Rapid. Inclusiv Olăroiu, Meme… toți. Eu le explicam că pot să cadă cu Levski Sofia, de ce nu? Unii spuneau că Rapid e cea mai slabă, dar părerea mea e că nu era cea mai slabă. Puteau pica cu FC Sevilla, Schalke, Middlesbrough, Zenit, Basel și Levski Sofia. Eu aș fi vrut să cadă cu bulgarii, dar au căzut cu Rapid.

Au rugat echipajul să țină legătura la sol, deoarece se trăgea la sorți chiar în timpul zborului. Pilotul a anunțat că au picat cu Rapid, iar în acel moment a explodat avionul de bucurie. Niște urale de zici că erau deja calificați. Eu m-am gândit că avem o echipă în semifinală, asta era clar, dar de ce să se elimine românii între ei? Nu mă gândeam că va deveni o dublă istorică”, a povestit Andrei Vochin.

Cum a triumfat Steaua în fața lui Rapid în „sfertul UEFAntastic”

Steaua, condusă de Cosmin Olăroiu, a reușit să o depășească pe Rapid fără să o fi învins în niciunul dintre cele două meciuri jucate pe Giulești și „23 Mai”. La acea vreme, echipa ce mergea mai departe era cea care înscria mai multe goluri în deplasare, iar „roș-albaștrii” au mers în semifinale după 1-1 în deplasare și 0-0 pe teren propriu:

„Practic, din ce s-a jucat în dubla manșă, Steaua a avut o singură repriză, dar aia a fost cea din Giulești, care s-a dovedid a fi decisivă. Steaua a mers mai departe grație golului marcat în deplasare după 1-1 în deplasare și 0-0 acasă. Astăzi s-ar fi mers la penalty-uri.

Părerea mea este că a câștigat antrenorul mai Șmecher. Oli a speculat foarte bine slăbiciunile Rapidului, au înscris, au mai avut un gol anulat, iar Răzvan a corectat. Au egalat prin Viorel Moldovan, iar meciul s-a terminat 1-1. Manșa secundă, de pe „23 August”, s-a desfășurat cu 80.000 de oameni în tribune”, a mai spus Andrei Vochin.

Cosmin Olăroiu, gest fără precedent după calificarea în semifinale: „A intrat în vestiarul Rapidului”

După două meciuri echilibrate, care au avut ca și finalitatea calificarea Stelei în sferturile de finală Cosmin Olăroiu a luat decizia de a face un gest care rar se vede în fotbal. Antrenorul „roș-albaștrilor” a cerut permisiunea de a intrat în vestiarul adversarilor imediat după meci pentru a ține un discurs și a le ridica moralul rivalilor, fiind conștient de orgoliile uriașe de la mijlocul acestei partide:

„După meci, Olăroiu s-a dus să-l consoleze pe Viorel Moldovan, pe care a vrut să-l aducă la Steaua. El a cerut permisiunea să intre în vestiarul Rapidului și a avut un discurs pentru care rapidiștii l-au apreciat. A spus că nu a fost nicio diferență între cele două echipe și că puteau, la fel de bine, să se califice Rapid în semifinală. El cu Răzvan erau prieteni foarte buni. Răzvan a fost afectat mult timp și s-a acumulat o frustrare suplimentară în războiul familiei sale cu Steaua. După asta, a pierdut și campionatul în fața Stelei”, a conchis Andrei Vochin la emisiunea „Oldies But Goldies”.