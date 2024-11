A făcut 600.000 de euro anul acesta și acum se relaxează în Dubai. Una dintre cele mai frumoase sportive din România își încarcă bateriile în Orient

Jaqueline Cristian a avut un an bun, pe care îl încheie pe locul 73 mondial. Jucătoarea de 25 de ani este a doua rachetă a României, după Sorana Cîrstea, care ocupă locul 70 în ierarhia tenisului feminin.

A pierdut neașteptat în Billie Jean King Cup

Cristian a strâns anul acesta din tenis 674.881 dolari, ajungând la un total de 1.754.268 dolari. Jaqueline a trăit însă dezamăgirea de a fi învinsă la turneul final al Billie Jean King Cup, chiar săptămâna trecută. Ea a pierdut la japoneza Ena Shibahara, o jucătoare mai slab clasată, cu scorul de 4-6, 6-7 (2).

Acest eșec, coroborat cu înfrângerea la dublu, a dus la eliminarea României, în fața Japoniei. „Evident că sunt dezamăgită de prestația mea. Am simțit că nu m-am putut bucura de meci. Nu am putut lupta așa cum sunt obișnuită să o fac. Eu mă simțeam favorită în meciul cu ea și a fost o greșeală din partea mea, pentru că am destulă experiență ca să știu că lucrurile astea se pot întoarce imediat”, au fost cuvintele lui Jaqueline Cristian după înfrângerea din Billie Jean King Cup.

Din Dubai pleacă în India

Jaqueline Cristian încearcă să depășească acest moment trist din cariera ei. Ea a decis să-și încarce bateriile într-o destinație de lux și a ales Dubaiul. Se relaxează la soare, iar fotografiile ei în costum de baie au făcut ravagii pe rețelele sociale.

Va fi o vacanță scurtă pentru Jaqueline. . Este la a șase ediție și se vrea un campionat al Indiei, în care jucători din țară și din străinătate evoluează pentru diferite echipe

La masculin, francezul Hugo Gaston (61 ATP) și jucătorul indian Sumit Nagal (74 ATP și nr. 1 în India) sunt numele cele mai cunoscute. La feminin, poloneza Magda Linette (41 WTA), armeanca Elina Avanesyan (52 WTA) și Jaqueline Cristian sunt socotite vedetele competiției.

Sorana Cîrstea are cele mai mari câștiguri în 2024

Echipele care se luptă pentru premiul cel mare sunt PBG Pune Jaguars, Bengal Wizards, Punjab Patriots, Hyderabad Strikers, Gujarat Panthers, Mumbai Leon Army și campioana în exercițiu, Bengaluru SG Pipers.

Până să plece în India, Jaqueline se poate întâlni la Dubai cu Sorana Cîrstea. Iubita lui Ion Alexandru Țiriac s-a mutat acolo și își pregătește și ea revenirea în tenis, după o pauză de câteva luni, cauzată de o accidentare.

Jucătoarea de 34 de ani a adunat 738.961 dolari și a ajuns la câștiguri totale de 9.721.830 dolari. Ea este jucătoarea din România cu al doilea cel mai mare câștig din tenis, după Simona Halep.

Fostul lider mondial a strâns din sport peste 40 de milioane de dolari. Halep a revenit în tenis în acest sezon, dar e departe de forma dinaintea suspendării pentru dopaj.