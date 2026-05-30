A făcut accident sub influența drogurilor! Fotbalistul cu 82 de selecții la națională a fost arestat

Atacantul Raheem Sterling a fost arestat de poliție, sub acuzații grave, după ce a provocat un accident pe autostrada M3 din Hampshire, Anglia. Lamborghini-ul condus de fostul internațional englez s-a izbit de un parapet de protecție, în apropierea intersecției Minley.

Patru capete de acuzare pentru Raheem Sterling

Din fericire, în accident nu au fost implicate alte vehicule și nu au existat victime, însă evenimentele ulterioare au agravat mult situația. Poliția din Hampshire a declarat că șoferul în vârstă de 31 de ani din Berkshire a fost arestat sub patru capete de acuzare: conducere sub influența unei substanțe interzise, ​​conducere periculoasă, deținere a unei substanțe controlate și nefurnizarea unei probe de testare conform solicitării.

Substanțele din grupa C interzise în Regatul Unit pot include anumite sedative precum Valium, steroizi, protoxid de azot (gaz ilariant) etc. Încă nu este clar ce substanță a folosit Sterling. Fostul jucător al lui Manchester City a fost ulterior eliberat pe cauțiune, dar poliția își continuă ancheta.

Fostul internațional englez a ajuns la Feyenoord

în prima divizie olandeză. S-a alăturat clubului, după ce a părăsit Chelsea în ianuarie, ca jucător liber de contract. Raheem s-a remarcat la Liverpool, unde a ajuns de la Queens Park Rangers, în 2010, când avea doar 16 ani, și a devenit rapid o figură îndrăgită pe Anfield. Născut în 1994, el a fost cândva considerat una dintre vedetele din fotbalul englez.

În urma unei dispute contractuale, s-a transferat la Manchester City, în 2015, și a intrat în cea mai strălucită fază a carierei sale. Jucând pentru clubul de pe Etihad Stadium, Sterling a câștigat patru titluri în Premier League, cinci Cupe ale Ligii și o Cupă FA.

Are 82 de selecții și 20 de goluri pentru Anglia

În anii următori, cariera lui a luat-o în jos. Sterling nu a reușit să se impună nici la Chelsea nici la Arsenal și a ajuns la Feyenoord.

O sursă apropiată lui Sterling a sugerat faptul că prăbușirea de la cel mai înalt nivel a pus o presiune psihologică imensă asupra lui. „Viitorul jucătorului în vârstă de 31 de ani va depinde de rezultatul anchetei poliției”, a relatat SunSport.