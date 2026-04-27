A făcut anul fără gol marcat! Bilanț dezastruos pentru atacantul de națională de la Dinamo

Dinamo a învins fără drept de apel Rapid, scor 3-1, prin golurile marcate de Milanov, Cîrjan și Musi, respectiv Paraschiv. Deși a fost din nou titular,

George Pușcaș n-a mai dat gol din martie 2025

Internaționalul român, cu ajutorul căruia Dinamo speră să-și rezolve problemele ofensive, a ajuns la o perioadă foarte lungă fără gol marcat. Practic, a făcut anul de când n-a mai scuturat o plasă. Ultima reușită a lui Pușcaș datează din 28 martie 2025.

Juca atunci la Bodrumspor și a marcat contra lui Fenerbahce, scor 2-4. De atunci, el a mai jucat opt meciuri pentru turci și alte cinci pentru Dinamo. Între acestea, a avut o perioadă de opt luni de pauză, în care lipsit de pe teren, pentru că nu a avut echipă. Dinamo este a zecea echipă din cariera lui Pușcaș, dar prima din România, la seniori. El a mai jucat la Inter Milano, Bari, Benevento, Novarra, Pisa, Genoa, Reading, Palermo și Bodrumspor.

Riscă să încheie primul sezon pe zero

Acesta riscă să fie primul sezon din cariera lui fără gol marcat. Cel mai prolific campionat al său este 2019-2020, când a marcat 12 goluri la Reading, în liga a doua engleză. În total, în cariera sa, la echipele de club, Pușcaș a dat 88 de goluri în 333 de meciuri. Plus 11 goluri în 46 de meciuri la echipa națională.

„E adevărat că medicii mi-au recomandat să mă operez. Un doctor a vrut să mă operez a doua zi, eu am refuzat, iar clubul a fost de acord. E un risc pe care mi-l asum. Mă simt bine”, a spus George, după meciul cu Rapid.

Cota lui a ajuns la un minim istoric

El crede că Dinamo poate prinde cupele europene, după meciul entuziasmant cu Rapid. „Nu ne așteptam la o diferență atât de mare, ci să avem un răspuns bun după eșecul din Cupă. Sunt din ce în ce mai bine, ușor-ușor mă reintegrez. O luăm meci cu meci, suntem acolo, nu vrem să punem presiune, să ne gândim la titlu. Important e să evoluăm ca azi. Cu siguranță, Europa e mai aproape. Dacă jucăm ca azi, nu avem cum să nu ne îndeplinim obiectivul”, a mai afirmat atacantul de 30 de ani.

Din cauza absenței îndelungate de pe teren și a crizei de goluri, cota de piață a lui George Pușcaș a atins un minimum istoric. El este evaluat acum, potrivit tramsfermarkt, la numai 900.000 de euro, la fel ca în 2014, când debuta la Inter. Apogeul fotbalistului, din acest punct de vedere, a fost atins în 2019, la Reading, când era cotat la 6 milioane de euro.