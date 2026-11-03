Cine e jucătoarea pe jumătate româncă pe care Sorana Cîrstea o va întâlni la Hong Kong: a făcut carieră universitară!

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea a ieșit învingătoare din duelul cu Maria Timofeeva, după un thriller de peste trei ore, terminat cu 7-6, 1-6, 7-5 pentru jucătoarea de 36 de ani,

Mary Stoiana are tată emigrat din România, în 1973

În runda următoare, ea o va întâlni pe Mary Stoiana (23 ani), o sportivă a cărui tată s-a născut în România. Val Stoiana și a emigrat, alături de părinți, din România în Statele Unite în 1973. El a practicat tenisul la Universitatea St. John’s, unde a câștigat un titlu de dublu în conferința Big East, în 1986. Ulterior, acesta a devenit antrenor de tenis și s-a însurat cu Kathleen Morrone, mama sportivei de 23 de ani, de meserie designer de interior.

ADVERTISEMENT

Mary a învățat tenis de la tatăl său, care îl antrena și pe fratele ei mai mare, Nicolas. Ea a început să joace tenis la numai 4 ani, iar Val a avut un rol esențial în dezvoltarea ei sportivă. Mary mai are și o soră, Charlotte, care n-a practicat sportul de performanță.

Viitoarea adversară a Soranei și-a demonstrat talentul în special în perioada dintre 2021 și 2025, când a jucat pentru Texas A&M University și a avut un bilanț spectaculos, cu 138 de victorii și doar 20 de eșecuri.

ADVERTISEMENT

A fost campioană universitară în SUA

Mary a fost desemnată de două ori jucătoarea anului în conferința SEC (2023 și 2024) și a făcut parte din echipa Texas A&M care a câștigat primul titlu național universitar din istoria programului, în 2024.

ADVERTISEMENT

După ce a absolvit universitatea și a obținut diploma în managemenul afacerilor, în 2025, Stoiana a intrat full- time în tenisul profesionist. Are trei titluri ITF la simplu și a debutat pe tabloul principal la US Open în 2026, după ce a trecut de cele trei tururi de calificare.

ADVERTISEMENT

Anul acesta, americanca a debutat la US Open

În 2026, Mary a reușit să ajungă în semifinalele a două turnee WTA 125, la Ilkley (Marea Britanie) și Midland (SUA). Siteul WTA o descrie pe Stoiana ca fiind o jucătoare de tip all-court, capabilă să varieze jocul. Îi place să vină la fileu și să încheie punctele ofensiv, iar lovitura ei preferată este reverul tăiat (slice).

Este antrenată de Fran Vittar din octombrie 2025 și o are ca model pe Serena Williams, sora mai mică a veteranei Venus Williams, de care a trecut la Hong Kong.

ADVERTISEMENT

Mary Stoiana a câștigat 580.171 dolari în cariera ei, dintre care 418.668 dolari au fost adunați anul acesta. Ea este pe locul 113 mondial, iar victoria cu Venus Williams este cea mai important din cariera ei.

Dacă trece de Mary Stoinova, . Aceasta are meci în primul tur cu Elena Pridankina (206 WTA) și, în eventualitatea victoriei, va juca în runda secundă cu Alexandra Shubladze (147 WTA), care a furnizat surpriza eliminând-o pe Liudmila Samsonova (40 WTA).

Prin calificarea în optimi, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 4.285 de dolari şi 30 de puncte.