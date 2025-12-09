A făcut în direct calculele FCSB ca să prindă play-off-ul, dar și ca să câștige titlul! ”Să vedem cine schimbă sistemele de joc!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a vrut să știe dacă în acest moment, ținând cont de locul ocupat, de punctele acumulate și de jocul prestat, FCSB este în pericol să nu prindă cupele europene. Însă, discuția s-a extins la play-off și la lupta la titlu.

Ce șanse mai are FCSB la play-off și la titlu

Fostul antrenor al Rapidului, Marius Șumudică, este convins că FCSB va reuși să termine sezonul regulat între primele șase, dar este important și la ce distanță de primul loc se va afla în momentul începerii play-off-ului.

”Vor prinde play-off-ul și depinde de transferurile pe care le vor face. (n.r. – Și de antrenorul care va veni) Nu vreau să spun eu lucrul ăsta. Și dacă îl aduce pe Duarte și mai aduce încă 2-3 jucători, nu știu unde îi găsește în mercato ăsta de iarnă, nu-i ușor. E pauza foarte mică să-i angrenezi.

Poate să fie un mic plus, dar atât. FCSB are șanse minime să ia campionatul. Le dau o șansă dacă ar intra și ar recupera. De exemplu, dacă bate Slobozia și îi bate și pe Rapid în meci direct și fac 6 puncte, sunt în play-off, după care se joacă.

Mai rămân 9 meciuri după pregătirea de iarnă. Dacă intră cu un deficit de maxim 6 puncte după înjumătățire între primul loc și poziția pe care se vor afla, încă vor mai avea o șansă. E mult 6 puncte în play-off, eu am fost acolo de 3 ori, de două ori cu Astra când m-am bătut la titlu și știu ce înseamnă, dar nu imposibil.

Și depinde de ce echipe intră în play-off. Nimeni nu se gândește, dar dacă U Cluj va avea un parcurs ireproșabil? Este o echipă de luat în calcul în continuare”, a declarat el, la .

Cu ce probleme se va confrunta FCSB în partea a doua a sezonului

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a explicat de ce le va fi foarte greu celor de la FCSB să se mai implice în lupta la titlu, iar Șumudică i-a dat dreptate în totalitate.

”Când te apropii de zona asta de play-off, echipele astea care sunt sus în clasament, primele 3-4 locuri, întotdeauna vor avea două rezultate la îndemână. Spre deosebire de cele care vin din spate, cum ar fi FCSB. Într-o situație ca asta, FCSB pentru că nu a acumulat puncte în sezonul regulat va fi nevoită să joace la victorie.

Asta ce înseamnă? Înseamnă o schimbare de abordare tactică, dar înseamnă mental foarte mult. În momentul în care tu știi că ai două rezultate poți să ai mai multe registre tactice în care să abordezi partida respectivă”, a spus Vochin.

”Dar trebuie să știe cine să le pună în aplicare, că la meciul cu Dinamo nu am văzut niciun registru tactic (n.r. – la FCSB)”, a glumit Marius Șumudică, susținut și de Adrian Ilie: ”Asta e și problema, pentru că FCSB ca să intre în play-off trebuie să câștige cu primele 7. Și ei nu câștigă meciurile”.

”Așa este, când vii pe turnantă din spate ești obligat să câștigi toate meciurile. În momentul în care ești acolo sus, la orice derby din ăsta ție îți convine și egalul. pentru că i-a ținut acolo jos pe FCSB și ține distanța”, a afirmat Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Clasament SuperLiga

După disputarea parțială a etapei a 19-a din SuperLiga, FCSB se află abia pe locul 9, cu 25 de puncte. Campioana en-titre este la două puncte în spatele Oțelului Galați, echipă aflată pe poziția a șasea, dar la 14 puncte de liderul Rapid, care a bifat 0-0 cu FC Botoșani.