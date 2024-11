„A făcut injecții și, în mod normal, eu nu-l forțez”. Marius Șumudică, detalii de vestiar despre Clinton N’Jie. „L-am pierdut câteva săptămâni”

Marius Șumudică l-a pierdut pe Clinton N’Jie. Fotbalistul în vârstă de 31 de ani s-a „rupt” în

Rapid, fără N’Jie în următoarele săptămâni. Marius Șumudică: „Ne-am asumat amândoi”

Rapid a ajuns la 6 meciuri la rând fără înfrângere, dar l-a pierdut pe Clinton N’Jie. Internaționalul camerunez nici n-ar fi trebuit să joace în Gruia, iar Marius Șumudică a dat toate detaliile.

„Eu am avut două probleme săptămâna asta. Am avut probleme cu Dobre care a avut o miozită de efort și care ieri cred că mi-era de folos pe spații mari și cu viteza pe care o are era un jucător pretabil pentru acest joc. Dar nu am riscat și am preferat să risc cu N’Jie, care și el a jucat cu injecție și a avut o contractură musculară. A jucat cu o contractură musculară. Normal nu trebuia să îl folosesc.

Nu aș face lucruri de genul ăsta. Dar trebuia să joc cu încă un under, Rareș Pop. Începeam cu trei under, aveam deja Borza și Ignat.Era prea mare riscul în fața unei echipe experimentate, a unei echipe cu talie, o echipă care folosește foarte mult duelurile, contactele, fazele fixe. De altfel noi am primit gol la fază fixă și singura ocazie pe care au avut, a lui Ilie, a fost tot din fază fixă”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

N’Jie are 5 meciuri jucate până acum în tricoul Rapidului și a reușit să marcheze 1 gol.

„L-am forțat pe N’Jie. Din păcate l-am pierdut. Nu voiam lucrul ăsta. Eu nu sunt de aceeași părere cu N’Jie, dar nimeni nu știa asta și nu puteam să spun. N’Jie de când a venit la noi, cu toate că nu joacă din mai, a avut nevoie de adaptare.

N’Jie e un jucător care m-a ajutat până acum. Golul marcat cu Hermannstadt 1-0 am luat 3 puncte. La golul 2 cu Farul îmi face un pressing extraordinar și din așezare îmi scoate mingea și fac 2-0, rezolv meciul atunci. A avut momente bune. Dar a avut și momente care au lăsat de dorit din cauza pregătirii precare pe care a avut-o.

Eu forțându-l foarte mult în cele 2 săptămâni și vrând să îl aduc la un nivel înalt, a cedat și a făcut o contractură. Cred că l-am pierdut 2-3 săptămâni. Ne-am asumat amândoi. Am vorbit amândoi.

El a avut două acțiuni pe partea dreapta când a luat foarte bine fața și trebuia să plece să nu se mai oprească, dar nu putea că se rupea de atunci. A jucat economicos și am încercat să trag de el cât pot spre a doua repriză când din punct de vedere fizic consider că am fost superiori. Și fizic și al ocaziilor de gol”, a adăugat antrenorul Rapidului.

