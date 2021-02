A făcut istorie la Sibiu, dar ține cu Universitatea Craiova: „Sper să câștige titlul pentru fani”. Exclusiv

Mihăiță Stănescu, fostul jucător al Universității Craiova și al formației Inter Sibiu, a stat de vorbă cu FANATIK înainte de duelul din etapa cu numărul 24. Stabilit în Danemarca de 10 ani, fostul fotbalist își amintește cu nostalgie de momentele în care a împărțit vestiarul cu „cel mai iubit dintre pământeni”, Ilie Balaci.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Stănescu a făcut parte din frumoasa echipă a Interului din Sibiu, formație care s-a desființat în 2000, însă care a rămas pe buzele iubitorilor de fotbal din România. Ardelenii au reușit să promoveze în Liga 1 în 1988 și au cucerit și un trofeu internațional.

Universitatea Craiova și Hermannstadt se întâlnesc pe stadionul „Ion Oblemenco”, într-o reeditare a finalei Cupei României din anul 2018. Câțiva jucători care au fost pe teren atunci vor fi angrenați și în lupta pentru puncte care se va da în Bănie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihăiță Stănescu, fostul jucător al Universității Craiova și al Sibiului, amintiri frumoase cu Ilie Balaci: „Mă lua și mă ducea acasă, chiar dacă nu era în drumul lui”

Născut în județul Dolj, la Calafat, orașul care l-a dat în fotbalul mare și pe Gică Popescu, Mihăiță „Mickey” Stănescu a crescut cu numele Universității Craiova pe buze și visa să ajungă la echipa din Bănie: „Baza pregătirii mele pentru a deveni ce am reușit am petrecut-o în Calafat, practicând fotbalul cu prietenii de stradă, cartier, școală și, apoi, am ajuns clubul Dunărea, acolo unde fratele meu era deja. Pentru mine a fost acea minune de care copiii de astăzi nu se mai bucură, adică de libertate sau creativitate.

Craiova era templul fotbalului românesc și îi simțeam vibrația de cum intrăm sau jucam sau chiar dacă eram în trecere prin Craiova cu echipa Dunărea. Până să ajung la masă cu legendele Științei, am făcut „ucenicia” trecând prin toate diviziile fotbalului, începând de la 13 ani, de la județ,” a spus Stănescu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mihăiță Stănescu își amintește cu drag de momentele petrecute la echipa din Bănie și despre cum Ilie Balaci avea grijă ca el să ajungă în siguranță acasă: „Am multe amintiri și mă consider un mare privilegiat că am putut să trăiesc și să joc alături de legendele Craiova. Oameni minunați, deosebiți, cu un talent inegalabil și generoși.

Îmi aduc aminte debutul în „Dealul Florilor”, meciurile din Cupa UEFA, cu deplasările în avion, terenuri arhipline oriunde în țară, autografe interminabile, dar nu pot să uit niciodată cum cel mai iubit dintre pământeni, «Minunea Blondă», inegalabilul Ilie Balaci, cum după antrenamente, eu plecam acasă pe jos și de câteva ori mă ajungea din urmă și mă ducea acasă, însă el nu avea același drum. Antrenamentele le așteptăm cu sufletul la gură, era o plăcerea să fiu ucenic într-o așa «întreprindere». Nu simțeam oboseala deloc”, s-a destăinuit Mihăiță Stănescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihăiță Stănescu a făcut istorie la Inter Sibiu, dar ține cu Universitatea Craiova: „Sper să câștige titlul pentru fani”

În 1987, Mihăiță Stănescu a ajuns la Sibiu și a devenit unul dintre cei mai iubiți jucători. Fotbalistul cu părul lung și creț a pus umărul la cele mai mari performanțe, promovarea în Divizia A, ocuparea locului 4 în prima ligă și câștigarea Cupei Balcanice: „Am fost dorit la Sibiu, unde pot spune că am trăit un alt mare capitol fotbalistic de înalt nivel, m-am înțeles foarte bine cu oamenii, atât în teren, cât și în afara lui. Sunt și eu pe grupurile de pe Facebook și urmăresc materialele ce se postează, urmăresc și rezultatele, dar cum sunt încadrat în programul meu, îmi este greu să văd tot.

Ce am observat este că se dorește fotbal la nivel înalt, dar toți vor să cumpere și să aibă rezultate imediat. Fotbalul este un proces continuu de perfecționare, baza reprezentând copiii și juniorii, mai nou și fetele…F.C Inter SMEF a fost echipa mea care a jucat în prima ligă la fete, în 2008-2009. Am avut și o școală de fotbal cu juniori și seniori în județ,” a spus Mihăiță Stănescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul jucător speră ca Universitatea să câștige campionatul în acest sezon: „Craiova a avut, are și va avea jucători talentați, pepinieră, ca un râu care curge și nu se mai termină…Dar și aici sunt probleme manageriale și nu au răbdare cu construcția echipei, cum se ridică un jucător, ‘hop’ la națională și, apoi, un contract peste hotare , iar jucătorul eșuează după un scurt timp. M-aș bucura să câștige titlul pentru spectatorii care sunt cunoscători de fotbal bun și chiar sunt un al 12-lea jucător”.

Da, știu finala Cupei României dintre Craiova și Hermannstadt. Am urmărit reluările și mi s-a părut un joc bun al ambelor echipe, dar cu predilecție al Craiovei, cea care a și câștigat. Acum mă uit la rezultate și revăd momentele importante. În ultimul timp s-au făcut schimbări în administratie, jucători, antrenori… se construiește terenul nou la Sibiu, ce mai trebuie, au jucat în deplasare… deci este o mare instabilitate, ceea ce nu dă liniște și încredere jucătorilor să se exprime la adevărata lor valoare,” a mai declarat Stănescu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mihăiță Stănescu trăiește în Danemarca de peste 10 ani: „Marele avantaj al jucătorilor din această țară este că joacă la echipe importante din Europa”

Mihăiță Stănescu s-a stabilit în Danemarca în urmă cu peste 10 ani, iar viața sa a rămas legată de fotbal. La aproape 59 de ani, acesta este arbitru, are un job, are o academie de fotbal în care lucrează individual cu băieți și fete, cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani și este scouter pentru TopEleven din Italia. „În Danemarca, fotbalul e amator, doar în Superliga jucătorii au contract, dar majoritatea depășesc cu puțin salariul pe care îl am eu. Bătaia mare este să fie buni și să joace la echipele de Champions League sau Europa League, desigur, și la națională. Totuși, sunt stiluri diferite de joc și de atitudine în România și Danemarca, însă au marele avantaj să aibă prezenți jucători de valoare la cele mai mari cluburi din Europa, care joacă și sunt consacrați.”

185 de meciuri și 9 goluri are Mihăiță Stănescu în prima ligă a României

1991 este anul în care Inter Sibiu cucerea Cupa Balcanică ( 0-0 și 1-0 cu Buducnost Titograd)

„Marți împlinesc 59 de ani. E doar un număr, dar sunt conștient că timpul trece și trebuie să aibă claritate și calitate maximă. Proiectele sunt și rămân aceleași cu care am început, adică să lucrez cu copii care iubesc fotbalul și au un vis! În jurul meu trebuie să se afle oameni care iubesc și sprijină fenomenul necondiționat! Niciodată sa nu spui niciodată…(N.r. întrebat dacă ar vrea să pornească un proiect în România) Îmi voi îndrepta pașii acolo unde sunt dorit și respectat,” a mai spus acesta.

ADVERTISEMENT