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Daniel Maldini a petrecut în club sâmbătă noapte, și . Testele efectuate de poliție au indicat că ar fi consumat alcool și ketamină înainte de a se urca la volan. Totuși, analizele făcute la 36 de ore distanță, la Cagliari, au avut rezultat negativ.

Presa din Italia dezvăluie scenariile prin care Daniel Maldini ar fi nevinovat

Fotbalistul a publicat pe rețelele de socializare rezultatele testării de la Cagliari, unde se putea vedea că nu se regăsea niciun drog în organismul său. În urma rezultatelor, vârful s-a pregătit alături de echipă pentru duelul cu Udinese, ce va loc sâmbătă, de la ora 19:00, pe Stadio Friuli.

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Jurnaliștii din „Cizmă” au analizat scenariile posibile prin care rezultatele testărilor lui Daniel Maldini au fost diametral opuse, la numai 36 de ore distanță. În ambele ipoteze, fotbalistul și-ar putea continua cariera fără probleme.

O primă opțiune prin care atacantul lui ar fi nevinovat este legat de ineficiența testelor de salivă folosite de poliție. Mai mult, acestea nu au valoare juridică. Un rezultat pozitiv obligă doar efectuarea unei testări de sânge, unde rezultatele sunt mult mai exacte. Daniel Maldini nu a ezitat și a oferit probele la spitalul Fatebenefratelli, însă rezultatele vor fi aflate după 10 zile, potrivit .

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Un alt scenariu prin care fiul legendei lui AC Milan ar scăpa de acuzație ar fi legat de dispariția substanței din sânge în perioada dintre celor două testări. Ketamina se poate regăsi în sânge între 24 și 62 de ore de la consum, însă timingul potrivit l-ar ajuta pe Daniel Maldini să scape basma curată.

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Daniel Maldini a rămas fără permis: „A făcut o greșeală”

Deși atacantul împrumutat de la Atalanta ar scăpa de dosarul penal legat de consumul de droguri, accidentul pe care l-a produs nu ar rămâne fără consecințe. Daniel Maldini ar fi băut două pahare de gin tonic și testarea cu etilotestul a indicat 0.91 miligrame de alcool pur per litru de sânge, adică aproape dublu de limita legală din Italia.

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Cum limita legală este de 0.50 miligrame de alcool pur per litru de sânge, permisul fotbalistului de la Cagliari a fost suspendat. După incident, agentul său, Beppe Riso i-a luat apărarea: ”A făcut o greșeală din pură neglijență”, conform sursei menționate anterior.