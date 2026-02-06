A făcut top 5 al bogaţilor din România: „Dacă se bagă în fotbal, într-un an se bate la titlu!” Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a trecut în revistă cele mai bogate personalităţi din România, dar între cei nominalizaţi de fostul şef al LPF sunt unii care au făcut un pas în spate din prim-planul vieţii publice.

„Copos e miliardar de când a ieşit din puşcărie”

Primul nume adus în discuţie de Dragomir la „Profeţiile lui Mitică” a fost cel al fostului patron al Rapidului, George Copos. „Copos este un tip deştept, un tip cu avere multă. Eu spun că e în primii cinci ai ţării”, este părerea exprimată de Mitică Dragomir.

În sprijinul afirmaţiilor sale, acesta a trecut în revistă câteva dintre activele de valoare pe care le deţine . „Numai hotelul Athenee Palace are un preţ de vânzare de 300 de milioane de euro. Copos e miliardar de când a ieşit din puşcărie.

Are vreo două hoteluri în Poiana Braşov, are vreo două hoteluri la mare, are vreo două hoteluri în Bucureşti. Mai are o clădire care numai ea singură face cam 150 de milioane de euro”, a mai spus Dragomir, cu referire la clădirea Ana Tower din Bulevardul Poligrafiei.

Dragomir: „Cu 50 de milioane de euro aduci opt fotbalişti”

„Copos la această oră este, fără nicio exagerare, un om de 100 de milioane pe an, profit. Chiar peste”, a adăugat el. În continuare, Oracolul de la Bălceşti a amintit şi alte personalităţi bogate, toate având legătură cu fotbalul: „Nicolae Badea (n.r. – fostul preşedinte al CA de la Dinamo), Gigi Becali, Mihai Rotaru de la Craiova. Ăştia sunt tari de tot”.

Asemenea topului Forbes, îi are în frunte pe fraţii Dedeman. „Fraţii Dedeman sunt cei mai bogaţi. Sunt şi deştepţi, ăştia au învăţat carte. Mă şi mir de ce nu se bagă în fotbal, să ajute Bacăul. Că au bază sportivă bună”, a mai spus Oracolul de la Bălceşti care a avansat şi o predicţie în cazul în care aceştia s-ar decide să investească în sportul rege: „Dacă s-ar băga, într-un an singur an echipa ar putea ajunge să se bată la titlu, dacă ar avea un conducător care se pricepe. Cu 50 de milioane de euro aduci opt fotbalişti”.