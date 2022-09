A făcut un test ADN şi a aflat că iubitul ei este, de fapt, fratele ei. Cazul incredibil al unei femei: “Relaţia noastră încă e grozavă”

După șase ani de relație, o femeie a aflat că iubitul ei este, de fapt, fratele ei biologic, în urma unui test ADN. Cu toate acestea, tânăra de 30 de ani spune că lucrurile încă merg bine între ea și partenerul ei.

O femeie a făcut un test ADN şi a aflat că iubitul ei este, de fapt, fratele ei

Femeia a fost adoptată în copilărie, la fel și partenerul ei. La un moment dat, cei doi au decis să facă pentru a afla informații despre familiile lor biologice.

ADVERTISEMENT

În cei șase ani de relație, cei doi s-au bucurat de momente fericite împreună, și-au cunoscut părinții unul altuia și au fost convinși că și-au găsit sufletul pereche.

Niciunul dintre ei nu a prevăzut care vor fi rezultatele testului ADN. Femeia a fost șocată să vadă că bărbatul cu care se iubește de șase ani este fratele ei biologic, în vârstă de 32 de ani.

ADVERTISEMENT

Din moment ce ambii au fost adoptați atunci când erau foarte mici, niciunul nu a realizat că sunt frați. Descoperirea a fost un adevărat șoc pentru cei doi.

Femeia și-a împărtășit povestea pe pagina Reddit “offmychest”, acolo unde a scris: “Tocmai am aflat că mă întâlnesc cu fratele meu biologic de 6 ani.”, notează .

ADVERTISEMENT

Tânăra a recunoscut că se simte “ciudat” după această descoperire, însă a aflat că este adoptată abia atunci când a intrat la liceu. Nu s-a simțit trădată atunci când a aflat această informație despre ea și își iubește părinții, chiar dacă nu au același sânge.

La rândul său, iubitul și fratele tinerei a aflat că este adoptat tot în perioada adolescenței, iar acest lucru i-a apropiat și mai mult, pentru că au simțit că au ceva în comun. Amândoi au fost norocoși să facă parte din familii bune din prima.

ADVERTISEMENT

“Relația noastră a fost și încă este grozavă. Ne-am înțeles foarte repede unul pe celălalt. Am fost atrași unul de celălalt rapid. Nu am întâlnit niciodată pe cineva și am simțit imediat atracție și familiaritate.

ADVERTISEMENT

Acum știu că acestea se datorează faptului că este fratele meu. Nu fratele meu vitreg. El este fratele meu cu adevărat.”, a continuat ea.

“Am făcut tot ce poate face un cuplu care este împreună de 6 ani”

Femeia a mai spus că ea și partenerul ei au făcut toate lucrurile pe care le pot face doi oameni care au șase ani de relație. Cei doi și-au declarat sentimentele unul pentru celălalt, au sărbătorit aniversări de cuplu, au avut relații intime și au făcut cunoștință cu părinții celuilalt.

Amândoi au fost de acord încă de la începutul relației să nu aibă copii. Astfel, femeia spune că nu va fi nevoită să le explice copiilor care este adevărata relație dintre părinții lor.

“Nu vreau să mă confrunt cu riscurile de sănătate și să fiu nevoită să cresc un copil și ca el să știe că părinții lui sunt frați.”, a explicat ea.

Atunci când a scris postarea pe Reddit, femeia încă nu i-a spus iubitului ei că sunt frați biologici. Aceasta speră că s-a făcut o greșeală la testul ADN, însă oamenii au remarcat asemănarea dintre ei.

“Întotdeauna ni se spune ‘semănați atât de mult’ sau ‘el este versiunea masculină a ta’. Cu mult înainte de acest test am fost mereu comparați.

Întotdeauna am râs de asta, dar mi-am petrecut dimineața privind poze cu noi doi împreună și realizând că într-adevăr semănăm atât de mult.”, a mai precizat ea.

Femeia le-a spus internauților că este speriată și nu știe ce să facă, mai ales că își iubește partenerul. Aceasta va face un test real în perioada următoare, dar se teme de rezultat.

“Sper că acest test este greșit și voi face un test real în curând, dar mă panichez.”, a adăugat tânăra.

Care a fost reacția bărbatului atunci când a văzut rezultatele testului

Ulterior, tânăra a revenit cu un update, în care a menționat că iubitul și fratele ei a văzut rezultatele. Bărbatul nu vrea să intre în panică sau să ia o decizie până când nu vor merge să facă și cu rezultate sigure.

Tânăra a observat că partenerul ei simte la fel de ciudat ca ea. “Pot spune că este speriat și a fost ciudat să stau în pat lângă el”, a adăugat ea.

Testele pe care le-au făcut au fost comandate, fiind pe bază de salivă. Le-au trimis, iar peste o lună au primit rezultatele.

Postarea femeii a ajuns virală și pe alte platforme sociale, inclusiv pe TikTok. Internauții empatizează cu cei doi iubiți/ frați și sunt de părere că este o situație foarte complicată.

Unii utilizatori le-au transmis să nu se despartă, în cazul în care cei doi sunt, într-adevăr, frați, din moment ce au decis oricum să nu aibă copii.

Un alt utilizator le-a sugerat “să arunce testul” și să nu spună nimănui această informație. Acesta le-a mai spus că pot apela la o mamă surogat dacă își vor dori copii.