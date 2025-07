A fascinat publicul în Toate pânzele sus, dar a renunțat la actorie. Avea doar 40 de ani când a decis să părăsească România

Una dintre actrițele care a fascinat publicul în filmul Toate pânzele sus a renunțat la actorie destul de devreme. Avea doar 40 de ani când a decis să părăsească România. A avut o revenire scurtă pe micile ecrane după 30 de ani de pauză.

A fascinat publicul în Toate pânzele sus, dar a renunțat la actorie

Julieta Szönyi, cunoscută oamenilor datorită aparțiilor în peliculele și Enigma Otiliei, a lăsat deoparte actoria la o vârstă fragedă. A intrat din a treia încercare la Institutul de Teatru și Film pentru că erau 600 de candidați pe 7 locuri.

Renumita artistă a considerat mereu că totul în viața sa a fost o întâmplare. S-a născut la Timișoara, unde a copilărit alături de familia sa până la vârsta de 4 ani. Ulterior, s-a mutat în București, având amintiri vagi despre locuința în care a stat.

La un moment dat a povestit că bunicii stătau într-o cameră despărţită cu un glasvand de altă familie. Bucătăria şi baia erau comune. Aveau în casă lucruri elegante pentru că proveneau dintr-o familie bună, cu toate că bunica era casnică. Bunicul a fost medic veterinar și făcuse și sculptură.

Julieta Szönyi a jucat alături de Belmondo

Actrița din Toate pânzele sus, Julieta Szönyi, a debutat în filmul Mirii anului II (titlul original: în franceză Les Mariés de l’An Deux/Les Mariés de l’an II). A jucat rolul lui Margarte Davidson, fiica armatorului. Aceasta era mireasa lui Nicolos, interpretat de Jean-Paul Belmondo.

Avea doar 22 de ani când a primit acest rol important, la filmări fiind extrem de timidă, deși trebuia să lovească cu pumnii și cu picioarele. Regretata vedetă a dezvăluit că Belmondo era o persoană plăcută, cu toate că se zvonea că ar fi groaznic.

Producția de aventuri și comedie este o coproducție franco-italo-română. A fost realizată în anul 1971 de către regizorul Jean-Paul Rappeneau. Din distribuție fac parte artiștii Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert, Laura Antonelli și Michel Auclair, în rolurile principale.

„La mine totul, dar totul a fost întîmplare. În anul I se făcea un fel de practică, cu roluri mici, şi am nimerit la un regizor francez foarte bun, la Jean-Paul Rappeneau care, imediat ce m-a primit, m-a întrebat dacă ştiu să fac o scenă de isterie.

Cu inconştienţa şi entuziasmul vîrstei am făcut, cum mi-a trecut mie prin minte, o scenă de isterie. Am trecut proba şi am jucat alături de Belmon­do în filmul Mirii Anului II.

A fost extraordinar, dar mi-a fost mai greu pentru că era o scenă în care trebuia să dau cu pumnii şi cu picioarele în el şi eu nu îndrăzneam. Şi el spunea «Dă, dă cu toată puterea!» şi îmi lua mînile ca să-mi arate cum să lovesc”, spunea Julieta Szönyi pentru .

Motivul plecării din România

Julieta Szönyi a jucat pe scena de la Teatrul Mic, însă mereu a spus că rolurile din filme vor rămîne pentru totdeauna. La doar 23 de ani a primit rolul din Enigma Otiliei (1972). Ulterior, în 1977 a putut fi urmărită în Toate pânzele sus.

De-a lungul carierei sale a filmat alături de actori excepționali, cum ar fi Sergiu Nicolaescu, Clody Bertola și Gheorghe Dinică. A jucat în 10 producții până la Revoluție, însă a decis să părăsească România. Avea doar 40 de ani când a făcut acest pas.

A plecat în Germania cu fostul soț imediat după căderea comunismului. A ajuns la așa-zisul lagăr pentru străini de etnie germană, unde li s-a făcut radiografia pulmonară. A primit camera şi bonurile de masă, însă a luat o decizie surprinzătoare.

„Fiul meu, Alexandru, era mic şi rămăsese în ţară. Mătuşa şi vărul meu, care ne-au instalat, n-apucaseră să plece, iar eu am stat două minute jos în cameră, după care am spus: Hai acasă!

După aceea, ne-am propus să rămânem doar o lună, cât avea soţul meu concediu, şi să ne întoarcem. Nu mă vedeam acolo”, a dezvăluit regretata actriță într-un interviu pentru .

De ce a murit Julieta Szönyi din Toate pânzele sus

Julieta Szönyi din Toate pânzele sus a avut o pauză de 5 ani în care nu a fost chemată la niciun castig. După ce a decis să renunțe definitiv la actorie, însă a revenit pe micile ecrane în anul 2019.

La mai bine de 3 decenii de la aparițiile care au făcut-o celebră a fost distribuită în filmul lui Corneliu Porumboiu, intitulat La Gomera. Avea 70 de ani. În 2020 a mai apărut în Est – Dittatura Last Minute, în regia lui Antonio Pisu.

A încetat din viață la vârsta de 75 de ani, pe 18 aprilie 2025, în Vinerea Marea. Vestea a fost făcută publică de jurnalistul Andrei Partoș, pe pagina sa de Facebook. Sora vitregă a actriței, Anca Szonyi Thomas, a dezvăluit care a fost cauza decesului.

Într-o postare de pe social media a mărturisit că regretata artistă din Toate pânzele sus a fost o persoană sănătoasă ani la rând. Din păcate, a fost răspusă de o boală fulminantă. Mai exact, Julieta Szönyi a suferit de leucemie.

„Scumpa mea soră vitregă, actrița Julieta Szönyi, pe care am iubit-o atât de mult, tocmai a murit. Ucisă de o leucemie fulminantă! Dintre noi două, eu sunt cea care mă tot accidentam, loveam, rupeam câte ceva, ba cu cârje, operații, ba cu cancere de tot felul…

Iar EA niciodată nimic, un exemplu de rezistență și totodată discreție. Dar, într-adevăr, fuma mult, muuult, dar întotdeauna în formă! Un final brusc, ciudat și neașteptat”, a transmis Anca Szonyi Thomas, pe Facebook.