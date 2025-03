Vladimir Putin pune presiune pe prima femeie președinte al Comitetului Internațional Olimpic: „Așteptăm revenirea Rusiei pe scena olimpică”

Kirsty Coventry a realizat o premieră istorică. Ea și-a asigurat postul încă din primul tur, obținând mai mult de jumătate din voturi. Vladimir Putin, liderul Federației Ruse, i-a trimis o scrisoare în care își exprimă admirația, în timp ce președintele Comitetului Olimpic Rus creează presiuni.

Vladimir Putin, mesaj elogios pentru prima femeie președinte al CIO

Joi, membrii CIO s-au reunit în Grecia pentru a-și alege noul lider, după ce în ultimii 12 ani organizația a fost condusă de Thomas Bach. Rezultatul a fost fără precedent, Kirsty câștigând turul 1 al alegerilor și devenind astfel prima femeie cu acest statut. Kirsty Coventry nu este doar prima femeie cu această responsabilitate, ci este și prima persoană de naționalitate africană și totodată cel mai tânăr președinte al Comitetului Internațional Olimpic.

Vladimir Putin și-a exprimat admirația pentru fosta înotătoare printr-un mesaj trimis imediat după aflarea rezultatului: „Rezultatele votului atestă în mod convingător prestigiul tău în lumea sportului și recunoașterea realizărilor tale personale de excepție.

Sunt sigur că experiența ta unică și interesul autentic pentru promovarea idealurilor olimpice nobile vor contribui la succesul într-o astfel de funcție exigentă”, se arată în scrisoarea oficială de la Kremlin, potrivit

Ministrul Sportului și președintele Comitetului Olimpic Rus, Mihail Degtiariov, a pus presiuni prin intermediul Telegram: „Așteptăm cu nerăbdare o mișcare olimpică mult mai puternică, mai independentă și mai prosperă sub un nou lider, precum și revenirea Rusiei pe scena olimpică”. Acest mesaj a fost transmis în contextul în care sportivilor ruși le-a fost interzis să mai participe sub orice simbol al Rusiei la Jocurile Olimpie de la Paris, având posibilitatea de a concura sub steag neutru.

Președintele COSR, Mihai Covaliu, a reacționat imediat după alegerea lui Kirsty Coventry

și-a exprimat entuziasmul față de noul lider al CIO, spunând despre Kirsty Coventry că a demonstrat pe deplin că se poate descurca în această poziție de președinte: „Trăim un moment istoric, Mișcarea Olimpică a demonstrat că este pregătită pentru această schimbare, o realizare remarcabilă prin alegerea primei femei președinte a Comitetului Internațional Olimpic.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român este convins că, sub conducerea acesteia, valorile olimpismului vor continua să inspire generații întregi, iar sportul va rămâne un motor al unității, excelenței și inovației!”, a declarat Mihai Covaliu.