A filmat jucătoarele în vestiar și acum a primit pedeapsa. Scandal uriaș declanșat la clubul de fotbal

Clubul Altach, din Austria, care are atât echipă de masculin, cât și de feminin, a avut parte de un neașteptat, asta după ce s-a descoperit că au existat filmări făcute din vestiar, în care s-a încălcat intimitatea .

A filmat jucătoarele de la echipa unde activa și acum a primit pedeapsa. Situația incredibilă în Austria

Un bărbat din Austria a fost condamnat la şapte luni de închisoare cu suspendare şi amendat cu 1.200 de euro după ce a fost găsit vinovat de filmarea și fotografierea în secret a vestiarului, sălii de sport și dușurilor echipei feminine de fotbal Altach. Instanța a mai dispus ca acesta să plătească fiecărei jucătoare surprinse în imagini câte 625 de euro ca despăgubire pentru invadarea intimității. Sentința a fost pronunțată de tribunalul regional din Feldkirch, iar inculpatul a acceptat verdictul, deși procurorul analizează posibilitatea de a face apel.

Fostul angajat al clubului, care a lucrat acolo între 2020 și 2025, a recunoscut faptele, dar apărările sale au susținut că imaginile nu au fost distribuite terților și că au fost confiscate și distruse pe parcursul anchetei. Procurorii au depus dovezi că aproximativ 30 de jucătoare au fost identificate în materialele filmate fără consimțământ.

Reacții dure după scandalul iscat la clubul Altach

Reacțiile victimelor nu au întârziat. Eleni Rittmann, fostă jucătoare a Altach și actuală componentă a echipei franceze Evian, a criticat dur pedeapsa într-o postare pe rețelele sociale, numind decizia „nedescurajatoare” și insuficientă pentru gravitatea încălcării intimității. Ea a subliniat impactul emoțional profund asupra jucătoarelor, menționând că multe dintre ele încă se simt nesigure după incident.

Cazul a atras atenția autorităților austriece, iar ministrul sportului de la Viena a descris faptele drept „dezgustătoare”, criticând faptul că un oficial al clubului ar fi abuzat de poziția sa pentru a filma sportive în spații private. Oficialii guvernamentali au cerut o reevaluare a măsurilor de protecție a sportivelor pentru a preveni astfel de incidente.

Clubul Altach a transmis că sprijină jucătoarele afectate și colaborează cu federațiile naționale pentru a îmbunătăți securitatea și protecția la nivel intern. Conducerea a anunțat elaborarea unor noi protocoale care urmează să fie implementate în lunile următoare pentru a restabili încrederea și a asigura că vestiarele rămân spații sigure pentru sportive.