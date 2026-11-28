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Bogdan Marian a evoluat la academia lui Watford de la 7 ani până la finalul junioratului, la 18 ani. Fundașul stânga în vârstă de 21 de ani de la Unirea Slobozia a dezvăluit pentru FANATIK toate detaliile despre clubul preluat de Edi Iordănescu.

Fotbalistul român care a jucat 11 ani la Watford știe de ce englezii l-au ales pe Edi Iordănescu

Bogdan Marian a plecat de la Watford în 2023 și nu e deloc surprins de numirea lui Edi Iordănescu: „Nu, pentru că aveau nevoie de un antrenor care să se impună. Echipa trebuie să aibă un stil de joc care să se stabilizeze și Edi a fost cea mai bună alegere, chiar dacă fanii sunt un pic circumspecți”.

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a dezvăluit cum a ajuns la academia lui Watford: „Jucam pentru o echipă în Sunday League și m-a văzut un scouter. Erau probe de 3 săptămâni, dar după 3 zile deja m-au semnat. Aveam doar 7 ani și am stat până când mi-am terminat junioratul.

În ultimul an am avut 26 de goluri și 14 pase decisive și chiar aveam perspective să ajung la prima echipă, fiind căpitan de la U15 până la U18 și având relații foarte bune cu antrenorii. Atunci aveau o echipă foarte bună, nu mi s-a oferit șansa să joc la seniori și am plecat”.

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Ce condiții va avea Edi Iordănescu la Watford

Bogdan Marian e convins că fostul selecționer va avea parte de tot ce are nevoie: „Condițiile sunt foarte bune și nu ai cum să nu faci performanță, pentru că ți se pune totul pe tavă, mai ales la academie. Acum nu mai există echipa a doua și de la U18 poți ajunge direct la prima echipă, așa cum s-a întâmplat și cu starul lor provenit din academie, Amin Nabizada, pe care îl știu și eu.

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Mai vorbesc cu Albert Eames, care e fundaș dreapta. și Edi Iordănescu va avea de unde să aleagă jucători de perspectivă. Noi aveam salarii la academie de 5.000-6.000 de lire sterline pe lună, deci nu sunt probleme financiare.

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Revenind la Edi Iordănescu, sigur poate face o treabă foarte bună acolo, a demonstrat asta la echipa națională a României. Eu sunt convins că el e omul potrivit pentru a readuce echipa în Premier League. L-au ales pentru un proiect pe termen mai lung, pentru că au fost mulți antrenori schimbați într-o perioadă scurtă de timp. Din ce am vorbit cu jucătorii, își doresc acum un proiect serios și vor un contract mai lung cu Edi Iordănescu”.

Edi Iordănescu, atenție! Dezvăluiri despre patronul lui Watford

Bogdan Marian a oferit mai multe detalii despre ceea ce va găsi Edi Iordănescu la Watford: „Gazonul este foarte bun, condițiile sincer sunt de Premier League – stadion, tot. Baza lor de pregătire a fost în trecut a lui Arsenal, iar ei s-au mutat lângă. E greu de crezut că Watford nu va face performanță, mai ales acum, cu un antrenor bun. Edi cu siguranță își va pune amprenta.

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Suporterii sunt foarte nervoși și știu asta pentru că urmăresc fiecare meci. Watford mi-a dat totul. Fanii nu sunt nemulțumiți că a venit Edi Iordănescu, ci pentru că se schimbă prea des antrenorii. Va fi o atmosferă foarte bună, stadionul plin meci de meci și va fi iubit de tot orașul dacă are rezultate. Sunt mulți jucători străini, deci nu se va simți ca un intrus acolo”.

Fotbalistul care evoluează în Liga 2 îl cunoaște destul de bine și pe patronul Gino Pozzo: „E presiune foarte mare din partea patronului, dar eu cred că de-asta a și fost ales Edi Iordănescu, pentru că și la națională a avut o presiune uriașă. L-am întâlnit și eu de câteva ori, e foarte implicat și încearcă să ofere totul pentru club. Deține și Udinese și vrea să ducă echipa înapoi în Premier League”.

11 ani a jucat Bogdan Marian la Watford

Bogdan Marian alături de Costel Pantilimon, în urmă cu mulți ani