Rapid l-a adus să fie titular, dar a ajuns a treia variantă pe postul său! Se anunță o plecare total neașteptată din Giulești

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Robert Sălceanu (22 de ani) a ajuns a treia variantă de fundaș stânga la Rapid. N-a mai prins lotul de meci de pe 31 august, când a evoluat 67 de minute în partida cu Universitatea Craiova. De atunci, Rapid a disputat 4 jocuri. Sălceanu n-a fost luat în calcul pentru niciunul dintre acestea. O cădere surprinzătoare, mai ales în condițiile în care până la finalul lui august fusese titular în 5 dintre cele 6 întâlniri la care a fost pe foaie.

Sălceanu era pe placul lui Costel Gâlcă, fostul antrenor al Rapidului, care i-a oferit minute ca titular inclusiv în meciuri pentru care Borza era disponibil.

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Robert Sălceanu, unul dintre ultimii jucători pentru care Dan Șucu a acceptat să plătească

Robert Sălceanu a fost transferat de Rapid în ianuarie 2026, de la Petrolul. Din informațiile FANATIK, afacerea s-a încheiat în schimbul a 200.000 de euro. Pe Ilie Oană au mai ajuns, sub formă de împrumut, Ignat și Rareș Pop. Sălceanu era om de bază pentru Petrolul, dar la Rapid a venit ca variantă pentru Borza. Chiar și în aceste condiții, a prins 5 jocuri (1 în sezonul regulat și 4 în play-off). Fotbalistul de bandă a fost unul dintre ultimii oameni pentru care Dan Șucu a acceptat să fie plătită sumă de transfer.

Sălceanu spera să „urce” ca primă variantă a ierarhiei după ce . Numai că giuleștenii au luat alți doi apărători pe aceeași poziție. Este vorba despre Ebenezer Annan și Latif Ouedraogo. Ambii sunt împrumutați. Annan a fost adus de la St. Etienne, cu opțiune de cumpărare, în timp ce Ouedraogo a venit de la Genoa, celălalt club deținut de Dan Șucu. Primul pare să fi câștigat lupta pentru titularizare în acest moment. Sălceanu nu mai e nici măcar a doua variantă pe postul de fundaș stânga. Au existat discuții pentru ca Sălceanu să fie cedat măcar temporar pe finalul perioadei de mercato din iarnă, însă niciuna nu s-a concretizat.

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4 cluburi are în CV Robert Sălceanu înainte de Rapid: Dunărea Călărași, Gloria Buzău, Farul și Petrolul.

Lista de plecări se completează în ianuarie: Pancu vrea să știe pe cine se bazează în luptele din play-off

Sălceanu nu este singurul jucător care e aproape să se despartă de Rapid în ianuarie. Se vor căuta din nou variante și pentru Jambor, Baroan, Talisson sau Gojkovic. Toți 3 sunt acum accidentați, dar ar trebui să redevină disponibili în următoarele luni.

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O situație specială este cea a fotbaliștilor ajunși aproape de finalul contractelor. Oameni importanți, cum ar fi Dobre, Pașcanu, Onea și Manea, își încheie acordurile în Giulești în vara lui 2027. Pancu vrea ca toate „dosarele” să fie lămurite cât mai repede, pentru a ști pe cine contează în cea de-a doua jumătate a campionatului. Despre acest subiect, FANATIK .

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