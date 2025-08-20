A fost aleasă țara gazdă a summitului NATO din 2026. Locul unde se vor întâlni toți liderii alianței

Țara care va găzdui ui summitul NATO din 2026. Care vor fi principalele subiecte de discuție pe care le vor atinge liderii alianței în cadrul întâlnirii de anul viitor.

Unde va avea loc summitul NATO din 2026

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a comunicat locația viitorului summit al alianței. În 2026, , Turcia. Evenimentul va avea loc în perioada 7-8 iulie, la Complexul prezidențial Beștepe.

Anterior, liderul turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat că Turcia va găzdui summitul liderilor NATO în iulie 2026, în capitala țării, Ankara. Alegerea locației nu a fost deloc una întâmplatoare, ci a fost selectată pentru a „pregăti terenul pentru decizii importante”, așa cum a menționat liderul turc.

„Vreau să mulțumesc Turciei pentru găzduirea acestei întâlniri importante. Turcia a fost un aliat puternic al NATO timp de peste 70 de ani, aducând o contribuție inestimabilă la securitatea noastră comună. La următorul nostru summit, liderii vor continua să facă din NATO o Alianță mai puternică și mai dreaptă, pregătită să răspundă provocărilor critice pentru securitatea noastră.”, a declarat .

Ce subiecte se află pe masa discuțiilor summitului de anul viitor

Nu este pentru prima dată când Turcia este gazda unui eveniment atât de important. În 2004, liderii s-au reunit la Istanbul, în cadrul summitului NATO din acel an. Faptul că și în 2026 Turcia va găzdui summitul NATO nu face decât să sublinieze rolul tot mai important al acestei țări ca aliat-cheie.

În cadrul discuțiilor de anul viitor, accentul va fi pus pe consolidarea capacităților defensive ale Alianței, modernizarea forțelor comune și pe securitatea cibernetică. Vor fi dezbătute și subiecte precum securitatea energetică și coordonarea unui răspuns la noile amenințări din Europa și din afara acesteia.

Cu alte cuvinte, va evidenția stabilitatea parteneriatelor strategice dintre statele membre și va confirma rolul activ al Turciei în dezvoltarea unei securități și apărări europene comune. În 2025, Haga a fost gazda summit-ului NATO. Aceea a fost prima întâlnire a liderilor alianței după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.