A fost ales succesorul lui Didier Deschamps. Când va fi anunțat oficial noul selecționer al Franței

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După 14 ani de domnie fabuloasă a lui Didier Deschamps, naționala Franței va intra într-o nouă eră. Federația urmează să anunțe oficial cine va fi noul selecționer, deși toată lumea știe că postul îi este destinat lui Zinedine Zidane (54 de ani).

Se știe când va fi anunțat noul selecționer al Franței. Cine vine în locul lui Didier Deschamps

în presa internațională, după ce Deschamps a confirmat că va părăsi funcția la finalul Cupei Mondiale. Așadar, Zidane va reveni în fotbal după o pauză de cinci ani.

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Federația Franceză de Fotbal a anunțat că noul selecționer va fi prezentat oficial marți, 28 iulie, de la ora locală 11:00 (n.r. – o oră mai târziu în România), în cadrul unei conferințe de presă ce va alea loc la sediul organizației din Paris.

”La finalul ședinţei excepționale a Comitetului Executiv, care va avea loc în aceeași dimineață, Philippe Diallo îl va prezenta presei pe viitorul selecționer al echipei naționale a Franței”, se arată în comunicatul FFF, conform .

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Așteaptă de cinci ani să-i ia locul lui Deschamps

Campion mondial cu naționala Franței în 1998, Zinedine Zidane este unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor. După ce s-a retras din activitate, fostul mijlocaș a ocupat mai multe funcții în cadrul clubului Real Madrid.

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A pregătit echipa mare a ”galacticilor” între 2016-2018 și apoi între 2019-2021, reușind uluitoarea performanță ca în primul mandat să câștige de trei ori la rând Champions League. Ca antrenor al Realului mai are în palmares două titluri, două Supercupe ale Europei, două CM al cluburilor și două Supercupe ale Spaniei.

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După despărțirea de formația madrilenă din vara anului 2021, ”Zizou” nu a mai antrenat nicio formație. El a preferat să rămână în umbră și să aștepte plecarea lui Didier Deschamps pentru a prelua naționala Franței.

Când va debuta noul selecționer al Franței

După ce și a încheiat pe locul 4 la Cupa Mondială 2026, echipa națională a Franței va reveni pe teren la sfârșitul lunii septembrie, când se vor disputa patru meciuri din Liga Națiunilor.

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Astfel, debutul lui Zinedine Zidane la cârma reprezentativei ”cocoșului galic” va fi pe 25 septembrie, într-o partidă în deplasare cu Turcia, pentru ca apoi, trei zile mai târziu, să urmeze un duel pe terenul Belgiei.

Primul joc pe Stade de France cu Zidane pe banca tehnică va fi în 2 octombrie, atunci când Franța va da piept cu Italia. Primul calup de partidelor din Liga Națiunilor se va încheia pe 5 septembrie, tot la Paris, cu jocul împotriva Belgiei.