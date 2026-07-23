Sport

A fost ales succesorul lui Didier Deschamps. Când va fi anunțat oficial noul selecționer al Franței

Selecționerul Didier Deschamps (57 de ani) și-a încheiat mandatul la cârma naționalei Franței odată cu finalul Cupei Mondiale. Cine vine în locul său.
Traian Terzian
23.07.2026 | 17:51
A fost ales succesorul lui Didier Deschamps Cand va fi anuntat oficial noul selectioner al Frantei
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Se știe când va fi anunțat înlocuitorul lui Didier Deschamps (57 de ani) pentru postul de selecționer al Franței. Sursă foto: Hepta
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După 14 ani de domnie fabuloasă a lui Didier Deschamps, naționala Franței va intra într-o nouă eră. Federația urmează să anunțe oficial cine va fi noul selecționer, deși toată lumea știe că postul îi este destinat lui Zinedine Zidane (54 de ani).

Se știe când va fi anunțat noul selecționer al Franței. Cine vine în locul lui Didier Deschamps

Numele fostului mare fotbalist francez este vehiculat de ceva vreme în presa internațională, după ce Deschamps a confirmat că va părăsi funcția la finalul Cupei Mondiale. Așadar, Zidane va reveni în fotbal după o pauză de cinci ani.

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Federația Franceză de Fotbal a anunțat că noul selecționer va fi prezentat oficial marți, 28 iulie, de la ora locală 11:00 (n.r. – o oră mai târziu în România), în cadrul unei conferințe de presă ce va alea loc la sediul organizației din Paris.

”La finalul ședinţei excepționale a Comitetului Executiv, care va avea loc în aceeași dimineață, Philippe Diallo îl va prezenta presei pe viitorul selecționer al echipei naționale a Franței”, se arată în comunicatul FFF, conform Le Figaro.

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Așteaptă de cinci ani să-i ia locul lui Deschamps

Campion mondial cu naționala Franței în 1998, Zinedine Zidane este unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor. După ce s-a retras din activitate, fostul mijlocaș a ocupat mai multe funcții în cadrul clubului Real Madrid.

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A pregătit echipa mare a ”galacticilor” între 2016-2018 și apoi între 2019-2021, reușind uluitoarea performanță ca în primul mandat să câștige de trei ori la rând Champions League. Ca antrenor al Realului mai are în palmares două titluri, două Supercupe ale Europei, două CM al cluburilor și două Supercupe ale Spaniei.

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După despărțirea de formația madrilenă din vara anului 2021, ”Zizou” nu a mai antrenat nicio formație. El a preferat să rămână în umbră și să aștepte plecarea lui Didier Deschamps pentru a prelua naționala Franței.

Când va debuta noul selecționer al Franței

După ce a pierdut finala mică împotriva Angliei și a încheiat pe locul 4 la Cupa Mondială 2026, echipa națională a Franței va reveni pe teren la sfârșitul lunii septembrie, când se vor disputa patru meciuri din Liga Națiunilor.

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Astfel, debutul lui Zinedine Zidane la cârma reprezentativei ”cocoșului galic” va fi pe 25 septembrie, într-o partidă în deplasare cu Turcia, pentru ca apoi, trei zile mai târziu, să urmeze un duel pe terenul Belgiei.

Primul joc pe Stade de France cu Zidane pe banca tehnică va fi în 2 octombrie, atunci când Franța va da piept cu Italia. Primul calup de partidelor din Liga Națiunilor se va încheia pe 5 septembrie, tot la Paris, cu jocul împotriva Belgiei.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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