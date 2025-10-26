Sport

A fost antrenat de Costel Gâlcă, iar Liverpool a plătit 100 de milioane pentru el! Povestea fotbalistului ce face senzație în Premier League

Noua senzație a „cormoranilor” a fost antrenată de Costel Gâlcă înainte ca Liverpool să plătească 100 de milioane de euro pentru a-l cumpăra. Despre cine e vorba și la ce echipă s-au intersectat cei doi
Ciprian Păvăleanu
26.10.2025 | 08:40
Puțină lume știe acest lucru! Costel Gâlcă a fost antrenorul lui Hugo Ekitike de la Liverpool. Foto: Colaj FANATIK
Liverpool „a spart banca” în acest sezon și a transferat jucători de aproximativ 300 de milioane de euro, după ce în sezonul trecut a fost liniște completă în perioada de mercato. Puțină lume știe, însă, că Hugo Ekitike, unul dintre fotbaliștii ce i-au costat pe „cormorani” 100 de milioane de euro, a fost antrenat în trecut de actualul tehnician de la Rapid București, Costel Gâlcă.

La ce echipă s-au intersectat Hugo Ekitike și Costel Gâlcă

Costel Gâlcă a avut prima mare performanță ca antrenor la FCSB, atunci când a reușit tripla cu echipa bucureșteană. „Roș-albaștrii” câștigau în 2015 Liga 1, Cupa României și Cupa Ligii, iar acest lucru îl propulsa mai departe pe Gâlcă la Espanyol, echipă pentru care a evoluat ca jucător și pentru care a adunat cele mai multe meciuri la un club din străinătate.

După nici jumătate de an petrecută în Spania, Gâlcă a luat calea Golfului, unde a antrenat pe rând Al-Taawoun și Al-Fayha, pentru perioade foarte scurte. După doi ani de pauză, Costel Gâlcă avea să accepte o nouă provocare în Danemarca, la Vejle, echipă pentru care urma să adune cele mai multe meciuri din cariera sa de antrenor.

Doi ani și-a petrecut Costel Gâlcă în Danemarca, iar în ultima jumătate de an avea să primească un jucător, venit împrumut de la Stade Reims, pe nume Hugo Ekitike. Pe Ekitike îl știm cu toții acum, după ce Liverpool a plătit 95 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Frankfurt și deja a confirmat în tricoul britanicilor, însă la acea vreme era un nume necunoscut, iar Costel Gâlcă a avut șansa să pună umărul la construirea jucătorului ce urma să devină.

Ce realizări a avut Hugo Ekitike sub comanda lui Costel Gâlcă

În iarna anului 2019, Reims îl împrumuta pe tânărul Hugo Ekitike, care avea doar 18 ani la acea vreme, la Vejle, care alături de Costel Gâlcă se lupta pentru a se menține pe prima scenă fotbalistică din Danemarca, obiectiv pe care l-a atins.

Atacantul francez a pus și el umărul la această realizare a micuțului club danez, marcând trei goluri și oferind două pase decisive în play-out-ul din Danemarca. În total, actualul atacant al lui Liverpool a jucat 11 meciuri sub comanda lui Gâlcă la Vejle, 9 dintre ele fiind în lupta pentru retrogradare.

Ce s-a întâmplat cu Hugo Ekitike după experiența la Vejle

În anul imediat următor, Hugo Ekitike a pus în practică tot ce a acumulat de la juniori, dar și din experiența de la Vejle sub comanda lui Costel Gâlcă. El a făcut un sezon de excepție în Ligue 1 pentru Reims, urmând să fie împrumutat de PSG.

După ce a jucat 25 de meciuri în campionat pentru parizieni, înscriind 3 goluri și oferind 4 assisturi, el a fost cumpărat pentru o sumă de 28 de milioane de euro, însă nu a mai fost dorit. Ekitike a fost cumpărat de PSG în mandatul lui Cristophe Galtier, iar odată cu venirea lui Luis Enrique el nu a mai intrat în calculele echipei. Vârful francez a fost împrumutat în Bundesliga, la Eintracht Frankfurt, unde a impresionat, iar nemții au plătit 31,5 milioane de euro în schimbul său.

După un sezon în care a făcut spectacol la Frankfurt, alături de Omar Marmoush, Ekitike a intrat pe vizorul lui Liverpool, în timp ce fotbalistul egiptean a fost transferat la Manchester City. Nu mai puțin de 95 de milioane de euro a plătit echipa antrenată de Arne Slot pentru a-l aduce pe Anfield, iar el nu a dezamăgit. Francezul a înscris deja 6 goluri și a oferit o pasă decisivă în tricoul lui Liverpool într-un total de 12 meciuri în toate competițiile.

  • 85.000.000 de euro este cota lui Hugo Ekitike conform site-ului de specialitate Transfermarkt
  • 11 meciuri a jucat Hugo Ekitike sub comanda lui Costel Gâlcă la Vejle
