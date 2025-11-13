Sport

A fost anunțat arbitrul meciului Bosnia – România. Controverse uriașe în jurul său: l-a făcut praf pe Mircea Lucescu în 2014

UEFA a decis arbitrul care va fi la centru pentru meciul dintre Bosnia și România, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, care se va disputa la Zenica.
Mihai Alecu
13.11.2025 | 12:10
FIFA a anunțat că Michael Oliver arbitrează meciul dintre Bosnia și România
Confruntarea dintre Bosnia și România, decisivă pentru calificarea la Cupa Mondială, va avea o brigadă din Anglia.

Michael Oliver este arbitrul partidei dintre Bosnia și România

Englezul Michael Oliver este arbitrul ales de către FIFA pentru a conduce meciul dintre Bosnia și România, din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Arbitri asistenți au fost delegați Stuart Burt şi James Mainwaring, iar al patrulea oficial a fost desemnat Chris Kavanagh. De asemenea, Michael Salisbury va fi arbitru video, iar compatriotul său Peter Bankes este asistent VAR.

Interesant este că Michael Oliver a fost arbitru VAR la derby-ul ultimei etape din Premier League, dintre Manchester City și Liverpool, meci la care a anulat, în mod controversat, golul marcat de Virgil van Dijk.

Decizia luată a stârnit discuții intense și chiar antrenorul „cormoranilor” și-a spus nemulțumirea după meci: „E evident și clar că a fost o greșeală. Golul a fost valabil, nu a fost o decizie corectă”.

Michael Oliver arbitru
Michael Oliver, englezul care va arbitra Bosnia – România

Michael Oliver nu are voie să arbitreze două echipe din Anglia

Englezul este fan declarat al celor de la Newcastle, iar din această cauză el nu poate oficia la partidele echipei. De asemenea, el nu este delegat nici la meciurile rivalei, Sunderland, pentru a fi evitate orice fel de discuții.

„Trebuie să declarăm dacă avem vreo preferință pentru vreun club sau există un membru al familiei care să lucreze la vreun club. Dacă Newcastle ar avea nevoie de un punct să treacă, să zicem, peste Aston Villa, nu aș putea să arbitrez meciul celor de la Villa. Ar fi prea mare bătaia de cap”, a recunoscut Oliver, citat de SportBibble.

A fost scandal după ce Oliver a arbitrat meciul lui Mircea Lucescu, în 2014

În 2014, la confruntarea dintre Șahtior și Athletic Bilbao, din runda a 5-a a grupei de Champions League, centralul englez era unul dintre arbitrii care stătea în spatele porții. El a fost acuzat că nu a văzut un henț clar făcut de un fundaș al formației iberice, fază care putea duce la o lovitură de la 11 metri.

Astfel, pentru că Michael Oliver nu a semnalizat vreo neregulă, nici centralul partidei, Mark Clattenburg, nu a luat o decizie în favoarea formației gazdă. Trupa din Ucraina, condusă la acea vreme de Mircea Lucescu, a pierdut meciul, 0-1.

Michael Oliver a avut probleme și la meciurile echipelor din România

Antecedentele arbitrului Oliver nu se opresc aici. În 2014, la o confruntare dintre FCSB și Dinamo Kiev, din grupele Europa League, el nu a văzut un henț făcut de fundașul formației ucrainene, Khacheridi, fază care putea să ducă la o lovitură de la 11 metri pentru trupa roș-albastră. Meciul s-a terminat cu un eșec, 0-2, și FCSB a ratat calificarea în primăvara europeană din cauza asta.

FCSB Oliver Dinamo Kiev
Oliver i-a refuzat un penalty FCSB-ului la un meci cu Dinamo Kiev

În 2021, la meciul dintre CFR Cluj și Steaua Roșie Belgrad, Oliver a fost din nou în centrul atenției. El a dictat un penalty controversat pentru sârbi, în minutul 3, după un duel între Daniel Graovac și Milos Degenek. Totul s-a întâmplat după un corner, fază ce părea a fi rezolvată de români. Mingea a ieșit în aut de poartă, după ce a fost centrată, iar toți jucătorii păreau convinși că nimic nu s-a întâmplat.

Totuși, englezul a dictat brusc lovitură de la 11 metri, iar reluările nu au arătat un contact evident și decizia a fost considerată a fi una exagerată.

