Sport

A fost anunțat dezastrul pentru Cristiano Bergodi! La ce suspendare șoc trebuie să se aștepte

Ar fi o lovitură extrem de puternică pentru Cristiano Bergodi! Ce pedeapsă ar putea primi după scandalul de la finalul meciului CFR Cluj - U Cluj
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.02.2026 | 21:49
A fost anuntat dezastrul pentru Cristiano Bergodi La ce suspendare soc trebuie sa se astepte
ULTIMA ORĂ
A fost anunțată o suspendare șoc pentru Cristiano Bergodi. Foto: Sport Pictures
Cristiano Bergodi ar urma să primească o sancțiune foarte drastică după ce a sărit să-l bată pe Andrei Cordea la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. În astfel de situații, regulamentul prevede o suspendare de la o lună la un an, iar  Marius Avram crede că este de așteptat ca antrenorul italian să nu scape doar cu pedeapsa minimă în acest caz.

Marius Avram crede că Bergodi va fi suspendat pentru șase luni după scandalul de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2

Fostul arbitru FIFA s-a exprimat pe seama acestui subiect și a apreciat că sunt șanse mari ca tehnicianul să primească undeva la 6 luni de suspendare, întrucât el este încadrat, pe bună dreptate, în categoria unui oficial de club și se presupune că există pretenții mai mari de la acești oameni în comparație la nivel comportamental în comparație cu fotbaliștii.

„Având în vedere că este oficial al unui club și nu fotbalist, cred că va fi suspendat drastic, mă aștept la șase luni”, a spus Marius Avram, potrivit digisport.ro. 

Mai pe larg, regulamentul aflat în vigoare prevede sancțiuni în astfel de situații după cum urmează:

„Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.

Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri și alte violenţe în care sunt implicate trei sau mai multe persoane.

Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 jocuri, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor. Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5.000 la 100.000 lei.

Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, să se apere, să-i apere pe alţii sau să-i despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată”. 

Și pe Andrei Cordea îl paște o sancțiune destul de dură după evenimentele din Gruia

Cristiano Bergodi și-ar putea afla pedeapsa în cursul zilei de miercuri, 11 februarie. Atunci, de la ora 13:00, a fost programată să se desfășoare următoarea ședință a Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal. Bineînțeles că există și posibilitatea unei amânări în primă fază, rămâne de văzut dacă va fi cazul de așa ceva și cazul de față.

În aceeași culpă cu Bergodi se află și Andrei Cordea. Despre jucătorul de la CFR Cluj se crede că a declanșat tot acel scandal, după ce i-ar fi înjurat pe gazon pe Cristiano Bergodi și Dan Nistor. El și-a ispășit deja prima etapă de suspendare după cartonașul roșu încasat atunci, fiind în tribune la meciul de pe teren propriu al echipei sale cu Rapid din Cupa Românei. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
