Sport

A fost anunțat transferul-șoc al lui Messi în Brazilia! Totul a fost însă doar un atac al hackerilor

Gabriel Neagu
31.10.2026 | 21:02
A fost anuntat transferulsoc al lui Messi in Brazilia Totul a fost insa doar un atac al hackerilor
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Hackerii au anuntat transferul lui Messi in Brazilia. sursa foto: hepta
Un club din Brazilia a anunțat transferul lui Lionel Messi! Totul s-a dovedit a fi o farsă făcută de hackerii care au spart site-ul oficial al echipei.
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Brazilia a intrat în stare de șoc după ce site-ul lui Corinthians a anunțat transferul lui Lionel Messi (38 de ani). Postarea s-a dovedit a fi un fals, iar clubul a suspendat domeniul propriului site până va rezolva breșele de securitate cibernetică existente.

Transferul-șoc al lui Messi a fost o glumă a hackerilor

La câteva ore după ce a obținut victoria împotriva lui Mirassol, în etapa 33 din prima ligă braziliană, 2-0, grandul sud-american Corinthians a ajuns victima unei grupări de hackeri. Site-ul clubului a fost spart și a anunțat transferul șocant al lui Lionel Messi la echipă. Echipa de IT a clubului a rezolvat rapid problema și a șters postarea falsă făcută de hackeri. Clubul a susținut, ulterior, că totul a fost un atac cibernetic, conform Marca.

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Oficialii clubului au confirmat că în urma atacului nu au fost înregistrate pierderi financiare și nici încălcări ale datelor sau informațiilor aparținând clubului. Ca măsură preventivă, Corinthians a decis să înăsprească sistemele de securitate cibernetică ale clubului. Mai mult, brazilienii au decis să închidă temporar site-ul.

O decizie asemănătoare a vizat și site-ul propriului stadion Neo Química Arena, unde poate fi închiriată arena sau pot fi stabilite tururi ale acesteia. Cele două site-uri urmează să fie urcate din nou pe web după ce verificările tehnice vor fi efectuate și specialiștii clubului vor considera că domeniile sunt sigure împotriva viitoarelor atacuri cibernetice.

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Corinthians nu este primul club brazilian care a fost atacat de hackeri

Brazilia se află în mijlocul unei alerte serioase împotriva atacurilor cibernetice. În urmă cu câteva zile, rivala lui Corinthians, Palmeiras, a pățit același lucru. Hackerii au postat mai multe texte provocatoare legate de echipă. Mai multe postări ironice au apărut pe site-ul clubului și pe rețelele de socializare ale clubului, ironizând faptul că Palmeiras nu și-a adjudecat titlul de campioană în ultimii ani.

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”Alb-verzii” se află, în acest moment, pe locul 2 în Liga do Brasil. Palmeiras a strâns 70 de puncte în cele 33 de partide disputate, în timp ce liderul campionatului, Flamengo, are 3 puncte mai mult. Palmeiras va întâlni, duminică, de la ora 22:00, pe Vasco da Gama, în semifinalele Cupei Braziliei. Următorul duel din campionat va avea loc pe 6 noiembrie, împotriva ocupantei locului.

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