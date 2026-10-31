A fost anunțat transferul-șoc al lui Messi în Brazilia! Totul a fost însă doar un atac al hackerilor

ADVERTISEMENT

Brazilia a intrat în stare de șoc după ce site-ul lui Corinthians a anunțat transferul lui Lionel Messi (38 de ani). Postarea s-a dovedit a fi un fals, iar clubul a suspendat domeniul propriului site până va rezolva breșele de securitate cibernetică existente.

Transferul-șoc al lui Messi a fost o glumă a hackerilor

La câteva ore după ce a obținut victoria împotriva lui Mirassol, în etapa 33 din prima ligă braziliană, 2-0, grandul sud-american Corinthians a ajuns . Site-ul clubului a fost spart și a anunțat transferul șocant al lui la echipă. Echipa de IT a clubului a rezolvat rapid problema și a șters postarea falsă făcută de hackeri. Clubul a susținut, ulterior, că totul a fost un atac cibernetic, conform .

ADVERTISEMENT

Oficialii clubului au confirmat că în urma atacului nu au fost înregistrate pierderi financiare și nici încălcări ale datelor sau informațiilor aparținând clubului. Ca măsură preventivă, Corinthians a decis să înăsprească sistemele de securitate cibernetică ale clubului. Mai mult, brazilienii au decis să închidă temporar site-ul.

O decizie asemănătoare a vizat și site-ul propriului stadion Neo Química Arena, unde poate fi închiriată arena sau pot fi stabilite tururi ale acesteia. Cele două site-uri urmează să fie urcate din nou pe web după ce verificările tehnice vor fi efectuate și specialiștii clubului vor considera că domeniile sunt sigure împotriva viitoarelor atacuri cibernetice.

ADVERTISEMENT

Corinthians nu este primul club brazilian care a fost atacat de hackeri

Brazilia se află în mijlocul unei alerte serioase împotriva atacurilor cibernetice. În urmă cu câteva zile, rivala lui Corinthians, Palmeiras, a pățit același lucru. Hackerii au postat mai multe texte provocatoare legate de echipă. Mai multe postări ironice au apărut pe site-ul clubului și pe rețelele de socializare ale clubului, ironizând faptul că Palmeiras nu și-a adjudecat titlul de campioană în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

”Alb-verzii” se află, în acest moment, pe locul 2 în Liga do Brasil. Palmeiras a strâns 70 de puncte în cele 33 de partide disputate, în timp ce liderul campionatului, Flamengo, are 3 puncte mai mult. Palmeiras va întâlni, duminică, de la ora 22:00, pe Vasco da Gama, în semifinalele Cupei Braziliei. Următorul duel din campionat va avea loc pe 6 noiembrie, împotriva ocupantei locului.