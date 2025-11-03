A fost anunțată cea mai bună echipă de start a anului! Nume uriașe, dar și o absență surpriză

ADVERTISEMENT

După ce Balonul de Aur 2025 a fost disputat între Ousmane Dembele și Lamine Yamal, acum a fost anunțat și cel mai bun prim 11 al anului, conform celor de la FIFPro.

FIFPro a anunțat cel mai bun 11 al anului 2025

Anul 2025 este unul, fără discuții, în care am avut o echipa remarcată, PSG. Trupa franceză a reușit să câștige Liga Campionilor, după ce în finală s-a impus, 5-0, în fața celor de la Inter, iar tot parcursul echipei este considerat unul de excepție pentru formația antrenată de Luis Enrique. Tocmai din acest motiv, nu mai puțin de 4 jucători de la PSG au fost aleși în cel mai bun 11 al anului, selectat de către FIFPro. Ar fi chiar 5 fotbaliști, dacă-l luăm în calcul și pe Gianluigi Donnarumma, transferat în vară, la Manchester City.

Pe lângă italian, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha și Ousmane Dembele au fost aleși pentru a fi parte din cel mai bun prim 11 al anului. Mai există în echipă și fotbaliști de la Real Madrid, Barcelona, Liverpool sau Chelsea, alte formații de top din fotbalul european, care nu s-au ridicat însă la nivelul celor de la PSG, premianții anului 2025. Desigur, Lamine Yamal, ieșit pe locul 2 în cursa pentru Balonul de Aur, este parte din cea mai bună echipă a lumii.

Cel mai bun 11 al anului 2025, conform FIFPro: Donnarumma – Hakimi, Van Dijk, Mendes – Palmer, Bellingham, Pedri, Vitinha – Yamal, Mbappe, Dembele.

Cum a arătat clasamentul pentru Balonul de Aur 2025

Dacă ne luăm după clasamentul Balonului de Aur 2025, există câțiva fotbaliști care au fost „uitați” de către care au votat în primul 11 ideal ales de FIFPro. Mohamed Salah ar fi primul dintre fotbaliști care a ratat selecția, la fel și Raphinha, cei doi fiind în top 5, la nivel individual, în cursa pentru Balonul de Aur.

Locul 1: Ousmane Dembele (Franța/PSG)

Locul 2: Lamine Yamal (Spania/Barcelona)

Locul 3: Vitinha (Portugalia/PSG)

Locul 4: Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)

Locul 5: Raphinha (Brazilia/Barcelona)

Locul 6: Achraf Hakimi (Maroc/PSG)

Locul 7: Kylian Mbappe (Franța/Real Madrid)

Locul 8: Cole Palmer (Anglia/Chelsea)

Locul 9: Gianluigi Donnarumma (Italia/Manchester City)

Locul 10: Nuno Mendes (Portugalia/PSG)

Locul 11: Pedri (Spania/Barcelona)

Locul 12: Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)

Locul 13: Harry Kane (Anglia/Bayern München)

Locul 14: Desire Doue (Franţa/PSG)

Locul 15: Viktor Gyokeres (Suedia/Arsenal)

Locul 16: Vinicius Junior (Brazilia/Real Madrid)

Locul 17: Robert Lewandowski (Polonia/FC Barcelona)

Locul 18: Scott McTominay (Scoţia/Napoli)

Locul 19: Joao Neves (Portugalia/PSG)

Locul 20: Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano)

Locul 21: Serhou Guirassy (Guineea/Dortmund)

Locul 22: Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)

Locul 23: Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid)

Locul 24: Fabian Ruiz (Spania/PSG)

Locul 25: Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano)

Locul 26: Erling Haaland (Norvegia/Manchester City)

Locul 27: Declan Rice (Anglia/Arsenal)

Locul 28: Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)

Locul 29: Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen)

Locul 30: Michael Olise (Franţa/Bayern München)