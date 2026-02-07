Sport

A fost anunțată revenirea de senzație a lui Cristiano Ronaldo! Plecarea din Arabia Saudită e iminentă

Plecarea lui Cristiano Ronaldo din Arabia Saudită pare iminentă! Starul portughez ar putea reveni în Europa, la o echipă de top!
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.02.2026 | 17:37
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo ar putea reveni în Europa. Foto: Hepta
Cristiano Ronaldo este în război deschis cu Al-Nassr în Arabia Saudită. Portughezul a refuzat să joace în ultimele două meciuri de campionat și a amenințat chiar că va pleca de la echipă. Iar oficialii clubului din Riyadh nu par deloc deranjați de acest scenariu.

Se vehiculează o posibilă revenire a lui Cristiano Ronaldo la Sporting

Asta în primul rând pentru că ei au pus deja ochii pe alte staruri internaționale pentru posibila înlocuire a lusitanului, cum ar fi Bruno Fernandes, căpitanul lui Manchester United, sau Mohamed Salah, starul lui Liverpool. Cât în ceea ce îl privește pe Cristiano, clubul de pe „Old Trafford” ar fi respins deja posibilitatea unei noi reveniri, dar Cristiano tot ar avea în continuare o variantă foarte bună pentru viitorul.

Și ar fi vorba chiar tot despre o revenire de senzație. Potrivit The Sun, Sporting, clubul la care el și-a început ascensiunea fulminantă în fotbalul mare, și-ar dori să profite acum de acest context ivit și să îl aducă înapoi pe Cristiano Ronaldo, pentru un „ultim vals” la cel mai înalt nivel, fără îndoială o poveste care fi sinonimă cu finalul ideal de carieră pentru starul portughez.

Există însă și un mare obstacol în calea acestei mutări. Bineînțeles că este vorba despre salariul astronomic încasat de Ronaldo în prezent la Al-Nassr. Lusitanul ajunge să primească în fiecare zi aproximativ 500.000 de euro. Așadar, rămâne de văzut în principiu dacă fotbalistul care recent a împlinit vârsta de 41 de ani va fi dispus să renunțe la cea mai mare parte din acești bani pentru a se întoarce practic acasă sau își va alege noua destinație tot în mare parte din perspectivă financiară.

Portughezul a fost extrem de furios după ce Karim Benzema, fostul său coechipier de la Real Madrid, a plecat de la Al-Ittihad, tot în urma unui scandal de proporții, iar ulterior a semnat din postura de jucător liber de contract cu Al-Hilal, marea rivală din Riyadh a lui Al-Nassr.

Ronaldo a considerat că în contextul dat clubul său ar fi putut face mai multe eforturi pentru a-l aduce pe atacantul francez la echipă și, în plus, a acuzat Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită (PIF), care finanțează cele mai importante formații din această țară, că îi favorizează pe cei de la Al-Hilal în astfel de situații.

Așadar, Cristiano a refuzat să joace pentru Al-Nassr în ultimele două meciuri de campionat. Mai mult, a amenințat că va pleca din Arabia Saudită dacă lucrurile nu se vor rezolva, din perspectiva sa.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
